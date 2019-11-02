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18:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Курьер испугался игрушечного паука и насмешил соцсети

«Чудовище» прыгнуло ему на ногу.

Пользователи Сети делятся роликом, в котором курьер спасается бегством от игрушечного паука.

Забавный инцидент попал на камеру наблюдения на крыльце обычного жилого дома в США. Курьер поднес коробку ко входной двери, нагнулся, чтобы поставить ее на пол, и в этот момент заметил огромного паука, прыгающего ему на ногу.

В панике парень побежал к машине, но затем остановился, наконец сообразив, что напугавшее его чудовище — всего лишь декорация к Хэллоуину.

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По словам пользователя, поделившегося видео, его отец обожает украшать дом к Хэллоуину и решил устроить всем гостям незабываемый сюрприз.

Анна Лысенко

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