18:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Курьер испугался игрушечного паука и насмешил соцсети
«Чудовище» прыгнуло ему на ногу.
Пользователи Сети делятся роликом, в котором курьер спасается бегством от игрушечного паука.
Забавный инцидент попал на камеру наблюдения на крыльце обычного жилого дома в США. Курьер поднес коробку ко входной двери, нагнулся, чтобы поставить ее на пол, и в этот момент заметил огромного паука, прыгающего ему на ногу.
В панике парень побежал к машине, но затем остановился, наконец сообразив, что напугавшее его чудовище — всего лишь декорация к Хэллоуину.
По словам пользователя, поделившегося видео, его отец обожает украшать дом к Хэллоуину и решил устроить всем гостям незабываемый сюрприз.
Анна Лысенко