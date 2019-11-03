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03:03 (мск), источник: РИА Новости

Квентин Тарантино назвал любимый фильм этого года

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Писатель и кинокритик издания Deadline Пит Хаммонд в своей еженедельной колонке рассказал о беседе с режиссером Квентином Тарантино, который признался, что большего всего в этом году ему понравился фильм «Капкан».

Источник: AP 2019

«Как бы странно это ни звучало, но Тарантино выбрал лучшим фильмом этого года “Капкан”, чем поделился со мной», — прокомментировал Хаммонд.

Режиссер отметил драму Александра Ажа о девушке Хейли (звезда «Пиратов Карибского моря» Кая Скоделарио) во время урагана во Флориде. Она игнорирует приказы об эвакуации и едет домой, чтобы найти отца. Девушка обнаруживает его, тяжелораненого, в подвале дома, и они оказываются в ловушке из-за разбушевавшейся стихии.

Группа спасателей погибает, и помощи Хейли с отцом ждать неоткуда. Дом героев медленно, но верно погружается под воду — вместе с ней прибывают аллигаторы.

«Капкан» вышел незадолго до девятого фильма Тарантино «Однажды в … Голливуде», раскруткой которого он продолжает активно заниматься. Атмосферная картина в стиле вестернов из 60-х — один из главных претендентов на премии «Оскар» в этом году.

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