Квентин Тарантино назвал любимый фильм этого года

«Как бы странно это ни звучало, но Тарантино выбрал лучшим фильмом этого года “Капкан”, чем поделился со мной», — прокомментировал Хаммонд.
Режиссер отметил драму Александра Ажа о девушке Хейли (звезда «Пиратов Карибского моря» Кая Скоделарио) во время урагана во Флориде. Она игнорирует приказы об эвакуации и едет домой, чтобы найти отца. Девушка обнаруживает его, тяжелораненого, в подвале дома, и они оказываются в ловушке из-за разбушевавшейся стихии.
Группа спасателей погибает, и помощи Хейли с отцом ждать неоткуда. Дом героев медленно, но верно погружается под воду — вместе с ней прибывают аллигаторы.
«Капкан» вышел незадолго до девятого фильма Тарантино «Однажды в … Голливуде», раскруткой которого он продолжает активно заниматься. Атмосферная картина в стиле вестернов из 60-х — один из главных претендентов на премии «Оскар» в этом году.