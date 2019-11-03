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13:25 (мск), источник: РИА Новости

Врач предупредил об опасности аномального тепла в ноябре

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Врач-терапевт Виктор Лившин рассказал «Вечерней Москве», как аномальное тепло в ноябре отразится на самочувствии жителей Центральной России.

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По его словам, изменение погоды несет перемену атмосферного давления, которое влияет на организм. В первую очередь идет реакция со стороны сосудов, меняется кровоток и артериальное давление, у человека начинается общее недомогание.

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«Дальше, в зависимости от уже имеющихся заболеваний и иммунитета, реакция на изменение давления может проявляться в виде головных болей, неприятных ощущений в области грудной клетки, тяжести в ногах, слабости, могут произойти небольшие изменения в зрении», — заявил Лившин.

В группе риска, как отметил врач, находятся пожилые, а также те, у кого есть хронические заболевания.

Кроме того, проблемы могут возникнуть у людей с артериальной гипертензией, а также «вегетатики» и диабетики.

Лившин рекомендовал двигаться, правильно питаться, а также больше заниматься спортом и спать. Помимо этого, врач посоветовал пить много воды — ее недостаток провоцирует различные проблемы в организме. Он призвал минимизировать стресс и, по возможности, исключить переработки и нормировать рабочий день.

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