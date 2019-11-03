13:25 (мск), источник: РИА Новости
Врач предупредил об опасности аномального тепла в ноябре
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
По его словам, изменение погоды несет перемену атмосферного давления, которое влияет на организм. В первую очередь идет реакция со стороны сосудов, меняется кровоток и артериальное давление, у человека начинается общее недомогание.
«Дальше, в зависимости от уже имеющихся заболеваний и иммунитета, реакция на изменение давления может проявляться в виде головных болей, неприятных ощущений в области грудной клетки, тяжести в ногах, слабости, могут произойти небольшие изменения в зрении», — заявил Лившин.
В группе риска, как отметил врач, находятся пожилые, а также те, у кого есть хронические заболевания.
Лившин рекомендовал двигаться, правильно питаться, а также больше заниматься спортом и спать. Помимо этого, врач посоветовал пить много воды — ее недостаток провоцирует различные проблемы в организме. Он призвал минимизировать стресс и, по возможности, исключить переработки и нормировать рабочий день.
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