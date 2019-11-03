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11:42 (мск), источник: РИА Новости

Патриарх Кирилл передал главе «Русского экзархата» грамоту о единстве с РПЦ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции («Русский экзархат») архиепископу Иоанну Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии с РПЦ.

Источник: РИА "Новости"

Церемония передачи состоялась за Божественной литургией в храме Христа Спасителя.

Архиепископия «отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата», говорится в тексте документа, который торжественно зачитали в храме.

«Русский экзархат» основали в 1921 году, когда временное управление русскими церквями в Западной Европе было поручено архиепископу Евлогию (Георгиевскому). Такое решение приняли тогдашний патриарх Московский и всея Руси Тихон, Священный Синод и Высший церковный совет.

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В силу исторических обстоятельств в 1931 году приходы, возглавляемые митрополитом Евлогием, были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского патриархата в качестве экзархата, при этом митрополит подчеркивал, что «это лишь временный перерыв официальных административных сношений» до того времени, «когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской православной церкви».

В ноябре 2018 года Константинопольский Синод принял решение о роспуске архиепископии. В сентябре 2019 года в Париже прошло собрание духовенства архиепископии, на котором, как сообщали в РПЦ, абсолютное большинство клириков приняли обращение о присоединении к Русской православной церкви. Священный Синод РПЦ 14 сентября принял решение о принятии в юрисдикцию Московского патриархата архиепископа Иоанна вместе с его приходами.

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