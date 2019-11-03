Патриарх Кирилл передал главе «Русского экзархата» грамоту о единстве с РПЦ

Церемония передачи состоялась за Божественной литургией в храме Христа Спасителя.
Архиепископия «отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата», говорится в тексте документа, который торжественно зачитали в храме.
«Русский экзархат» основали в 1921 году, когда временное управление русскими церквями в Западной Европе было поручено архиепископу Евлогию (Георгиевскому). Такое решение приняли тогдашний патриарх Московский и всея Руси Тихон, Священный Синод и Высший церковный совет.
В силу исторических обстоятельств в 1931 году приходы, возглавляемые митрополитом Евлогием, были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского патриархата в качестве экзархата, при этом митрополит подчеркивал, что «это лишь временный перерыв официальных административных сношений» до того времени, «когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской православной церкви».
В ноябре 2018 года Константинопольский Синод принял решение о роспуске архиепископии. В сентябре 2019 года в Париже прошло собрание духовенства архиепископии, на котором, как сообщали в РПЦ, абсолютное большинство клириков приняли обращение о присоединении к Русской православной церкви. Священный Синод РПЦ 14 сентября принял решение о принятии в юрисдикцию Московского патриархата архиепископа Иоанна вместе с его приходами.