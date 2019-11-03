14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Германии возведут необычную стену в память о Берлинской
Каждый желающий может внести свою лепту.
К 30-й годовщине падения Берлинской стены в столице Германии построят новую стену, вот только она будет очень необычной, сообщает Euronews.
Голландская художница Майке Циглер реализует проект, в котором может принять участие каждый желающий. Нужно прийти в мемориальный музей Берлинской стены и пожать руку незнакомцу. При рукопожатии между ладонями следует держать кусок глины.
Оттиск затем высушат, и он отправится к множеству других таких же. Всего их планируется собрать больше 10 тысяч.
Оттиски рукопожатий станут строительными элементами новой стены —
Отмечать падение Берлинской стены будут по всей Германии 9 ноября.
Анна Лысенко