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14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Германии возведут необычную стену в память о Берлинской

Каждый желающий может внести свою лепту.

К 30-й годовщине падения Берлинской стены в столице Германии построят новую стену, вот только она будет очень необычной, сообщает Euronews.

Голландская художница Майке Циглер реализует проект, в котором может принять участие каждый желающий. Нужно прийти в мемориальный музей Берлинской стены и пожать руку незнакомцу. При рукопожатии между ладонями следует держать кусок глины.

Оттиск затем высушат, и он отправится к множеству других таких же. Всего их планируется собрать больше 10 тысяч.

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Оттиски рукопожатий станут строительными элементами новой стены — арт-объекта, символизирующего единство.

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Отмечать падение Берлинской стены будут по всей Германии 9 ноября.

Анна Лысенко

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