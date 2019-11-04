3 ноября, источник: Ведомости
Правительство назвало лучшие и худшие города России по качеству жизни
Министерство строительства и ЖКХ на этой неделе впервые обнародовало результаты оценки качества городской среды в российских городах.
Этот масштабный проект чиновники делали вместе с Дом. РФ и КБ «Стрелка» по поручению президента Владимира Путина как часть национального проекта «Жилье и городская среда». Методология индекса была утверждена распоряжением правительства.
Результаты исследования не только позволили Минстрою оценить качество жизни в российских городах, но и будут использоваться для расчета субсидий регионам из федерального бюджета на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды. Кроме того, доля городов с благоприятной городской средой — один из критериев оценки эффективности губернаторов.
Качество городской среды было проанализировано в 1114 городах России (все города на конец 2018 г.), разделенных Минстроем на семь групп по численности населения. При оценке учитывались 36 индикаторов, которые характеризуют жилье,
В методологии индекса сказано, что Минстрой использовал собственные данные, информацию Росстата, Роспотребнадзора, МВД, картографических, географических систем, а также информацию из социальных сетей.
Каждый город мог получить от 0 до 360 баллов. При этом населенные пункты с оценкой до 180 баллов считаются, согласно методологии индекса, городами с неблагоприятной городской средой, выше 180 — с благоприятной. Министерство не стало составлять единый рейтинг городов. На сайте все населенные пункты разбиты по разным группам — по алфавиту, регионам, населению. «Ведомости» сравнили индексы всех городов и выделили среди них лучшие и худшие российские города по качеству городской среды.
По итогам исследования ни один город не набрал наивысшего балла. Более того, 860 городов, то есть подавляющее большинство, не преодолели отметку в 180 баллов. Наименьшая доля населенных пунктов с благоприятной городской средой зафиксирована среди малых городов (всего около 15%).
Наивысшую оценку получила Москва — 276 баллов. По всем показателям она набрала более половины от максимального количества баллов. Выше всего исследователи оценили общегородское пространство Москвы — в 58 баллов из 60. Высокую оценку получила и
Вторым городом по качеству городской среды стал не
Петербург набрал 238 баллов, это третий результат. Он, так же как и Москва, по многим параметрам получил высокую оценку, однако общегородское пространство и
Самый маленький город, попавший в двадцатку лучших, — Кудрово (Ленинградская область). Он набрал 218 баллов и разделил 18-е место с Грозным, у которого такой же индекс. Население Кудрово составляет 31 600 человек. Город является одним из самых ближних пригородов Петербурга.
Десятка антилидеров с точки зрения качества городской среды почти полностью состоит из малых городов с населением от 5000 до 25 000 человек. Восемь из десяти самых неблагополучных городов относятся к этой группе.
Самый низкий индекс — у якутского города Верхоянск с населением около 1100 человек. Он набрал всего 77 баллов, провалившись по всем показателям. Ниже всего исследователи оценили озелененные пространства Верхоянска — на 2 балла из 60. Самая высокая оценка (22) присвоена
Он набрал всего 104 балла, поделив 10-е место с небольшими городами Городовиковск (Калмыкия) и Хилок (Забайкальский край), которым присвоен такой же индекс.
К 2024 г. среднее значение индекса должно вырасти на 30%, а число городов с неблагоприятной городской средой — сократиться в два раза. Такие цели предусмотрены нацпроектом «Жилье и городская среда».
«Он (индекс. — “Ведомости”) не для соревнований», — подчеркнул
Представители Минстроя и Мутко не смогли оперативно ответить на вопрос, как министерство и правительство оценивают итоги исследования.