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3 ноября, источник: Ведомости

Правительство назвало лучшие и худшие города России по качеству жизни

Министерство строительства и ЖКХ на этой неделе впервые обнародовало результаты оценки качества городской среды в российских городах.

Источник: РИА "Новости"

Этот масштабный проект чиновники делали вместе с Дом. РФ и КБ «Стрелка» по поручению президента Владимира Путина как часть национального проекта «Жилье и городская среда». Методология индекса была утверждена распоряжением правительства.

Результаты исследования не только позволили Минстрою оценить качество жизни в российских городах, но и будут использоваться для расчета субсидий регионам из федерального бюджета на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды. Кроме того, доля городов с благоприятной городской средой — один из критериев оценки эффективности губернаторов.

Как считали

Качество городской среды было проанализировано в 1114 городах России (все города на конец 2018 г.), разделенных Минстроем на семь групп по численности населения. При оценке учитывались 36 индикаторов, которые характеризуют жилье, улично-дорожную сеть, озеленение, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру, а также общегородское пространство.

Например, оценивались доля населения, живущего в аварийном жилье, количество погибших в ДТП, загруженность дорог, состояние зеленых насаждений, концентрация объектов культурного наследия, доступность спортивных объектов, доля детей среди населения.

В методологии индекса сказано, что Минстрой использовал собственные данные, информацию Росстата, Роспотребнадзора, МВД, картографических, географических систем, а также информацию из социальных сетей.

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Каждый город мог получить от 0 до 360 баллов. При этом населенные пункты с оценкой до 180 баллов считаются, согласно методологии индекса, городами с неблагоприятной городской средой, выше 180 — с благоприятной. Министерство не стало составлять единый рейтинг городов. На сайте все населенные пункты разбиты по разным группам — по алфавиту, регионам, населению. «Ведомости» сравнили индексы всех городов и выделили среди них лучшие и худшие российские города по качеству городской среды.

Где жить хорошо

По итогам исследования ни один город не набрал наивысшего балла. Более того, 860 городов, то есть подавляющее большинство, не преодолели отметку в 180 баллов. Наименьшая доля населенных пунктов с благоприятной городской средой зафиксирована среди малых городов (всего около 15%).

Самые хорошие результаты показали крупные города (от 250 000 до 1 млн человек: Владивосток, Сочи, Тула и т. д.) — это единственная группа, в которой средний индекс превысил отметку в 180 баллов.
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Наивысшую оценку получила Москва — 276 баллов. По всем показателям она набрала более половины от максимального количества баллов. Выше всего исследователи оценили общегородское пространство Москвы — в 58 баллов из 60. Высокую оценку получила и общественно-деловая инфраструктура столицы (51 балл из 60). Климат в Москве назван условно-комфортным.

Вторым городом по качеству городской среды стал не Санкт-Петербург, а подмосковный Реутов. Например, в этом городе уровень обеспечения людей жильем выше, чем в Москве, а качество общественно-деловой инфраструктуры лучше, чем в Петербурге. Вместе с Реутовым в десятку лучших городов России вошли еще шесть населенных пунктов Подмосковья: Видное, Красногорск, Одинцово, Истра, Мытищи и Долгопрудный.


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Петербург набрал 238 баллов, это третий результат. Он, так же как и Москва, по многим параметрам получил высокую оценку, однако общегородское пространство и социально-досуговую инфраструктуру города исследователи оценили относительно скромно — 36 и 35 баллов соответственно.

Единственный показатель, по которому Санкт-Петербург обошел Москву, — озелененные пространства.
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Самый маленький город, попавший в двадцатку лучших, — Кудрово (Ленинградская область). Он набрал 218 баллов и разделил 18-е место с Грозным, у которого такой же индекс. Население Кудрово составляет 31 600 человек. Город является одним из самых ближних пригородов Петербурга.

А где — не очень

Десятка антилидеров с точки зрения качества городской среды почти полностью состоит из малых городов с населением от 5000 до 25 000 человек. Восемь из десяти самых неблагополучных городов относятся к этой группе.

Это Томмот и Вилюйск (оба города расположены в Якутии), Алзамай (Иркутская область), Балей (Забайкальский край), Куртамыш (Курганская область), Нюрба (Якутия), Покровск (Якутия) и Олекминск (Якутия).

Самый низкий индекс — у якутского города Верхоянск с населением около 1100 человек. Он набрал всего 77 баллов, провалившись по всем показателям. Ниже всего исследователи оценили озелененные пространства Верхоянска — на 2 балла из 60. Самая высокая оценка (22) присвоена улично-дорожной сети города. Верхоянск — самый северный город Якутии с тяжелыми климатическими условиями, одно из самых холодных мест на Земле. Зимой температура воздуха там может опускаться до 60 градусов ниже нуля. 2 ноября температура в Верхоянске опустилась до минус 31 градуса.

В десятку городов с самой неблагоприятной средой вошел один город-миллионник — Омск.

Он набрал всего 104 балла, поделив 10-е место с небольшими городами Городовиковск (Калмыкия) и Хилок (Забайкальский край), которым присвоен такой же индекс.

К 2024 г. среднее значение индекса должно вырасти на 30%, а число городов с неблагоприятной городской средой — сократиться в два раза. Такие цели предусмотрены нацпроектом «Жилье и городская среда».

Результаты исследования — это ориентир для губернаторов и мэров, они могут посмотреть, какие приоритеты расставить в будущем, говорил в пятницу вице-премьер Виталий Мутко на пресс-конференции о результатах индекса.

«Он (индекс. — “Ведомости”) не для соревнований», — подчеркнул вице-премьер. На сайте Минстроя есть таблица с оценкой качества городcкой среды по регионам. По расчетам министерства, лишь у семи субъектов средний балл превысил отметку в 180 — это Москва, Санкт-Петербург, Ярославская, Тюменская, Московская и Мурманская области, а также Республика Адыгея.

Представители Минстроя и Мутко не смогли оперативно ответить на вопрос, как министерство и правительство оценивают итоги исследования.

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