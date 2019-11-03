Вывезший детей из Швеции россиянин рассказал, где остановится в Москве

Лисов с тремя дочками Алисой, Серафимой и Софьей были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. Сегодня они прилетели в Москву.
«Изначально мы планировали, что семья будет размещена в одном из учреждений, подведомственных департаменту труда и социальной защиты города Москвы, но, по последней информации, полученной от Дениса, он планирует остановиться у своих знакомых в Москве», — приводит слова Дмитриева пресс-служба омбудсмена.
Он добавил, что сейчас организуется помощь, а также разыскиваются средства с помощью общественных организаций для возвращения семьи в Хабаровский край.
«У них там есть родственники. Они (Лисов с дочерями — ред.) получат всестороннюю поддержку со стороны компетентных органов края», — добавил Дмитриев.
«В Швеции ему сейчас грозит уголовное преследование и срок где-то до четырёх лет, поэтому, думаю, что ближайшее время он вряд ли сможет поехать туда», — добавил советник.