Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Лавров раскрыл договоренности Путина и Эрдогана по Сирии Россия и Турции вышли на судьбоносные решения по ситуации в Сирии
Фоторепортажи
13Победители конкурса Spotlight Awards
16«Все вышло из-под контроля»
18:56 (мск), источник: Известия

Скончалась французская актриса и певица Мари Лафоре

Французская актриса и певица Мари Лафоре скончалась в возрасте 80 лет, сообщает 3 ноября Le Point со ссылкой на ее семью.

Источник: AFP 2019

По данным издания, артистка умерла в городе Женолье в Швейцарии спустя месяц после празднования юбилея. О причинах смерти не сообщается.

Мари Лафоре (настоящее имя — Майтена Думенак), родилась во французском городе Сулак-сюр-Мер в 1939 году в семье ученого и домохозяйки. В 19 лет она победила в конкурсе песен на радио, куда пришла вместо заболевшей сестры. Уже через несколько лет к ней пришел успех.

В 1960 году она сыграла в фильме «На ярком солнце» вместе с Аленом Делоном. Во Франции ее называли «девушка с золотыми глазами» — по названию фильма 1961 года, в котором она исполнила главную роль.

В Советском Союзе Лафоре получила известность благодаря песням Manchester et Liverpool, Viens, viens, Mon amour, mon ami, Ivan, Boris et moi.

Советский зритель мог слышать мелодию Manchester et Liverpool во время прогноза погоды в телепрограмме «Время» до 1991 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стоит отчаливаться: чем круизы по рекам России привлекают туристов
Прорыв на Запад: что делали российские подводники в Атлантике
Архиепископия Западной Европы присоединилась к РПЦ
Американская фигуристка сняла золотую медаль и отдала россиянке
Вывезший детей из Швеции россиянин рассказал о состоянии детей
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Врач предупредил об опасности аномального тепла в ноябре
Воссоздано лицо женщины-викинга
Здоровье
В российские магазины завезут искусственное мясо Оно будет доступно в нескольких точках столицы.
Hi-Tech
FlyNova: появился первый летающий спиннер Для тех, кому надоели обычные
Авто
Новая Toyota RAV4 — самый крутой кроссовер или нет? Мы протестировали почти все версии, которые предлагаются в России
Кино
12-летняя дочь Реввы стала актрисой дубляжа Алиса осуществила свою мечту и озвучила одного из героев новой анимационной ленты «Стражи Арктики»
Недвижимость
В Москве появились квартиры-кладовки
В России запустят новый вид ипотеки
В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»
Найдена самая роскошная дача Крыма
Популярные темы на «Детях»
Зубы. Восьмёрки. 223
Развод 203
Помощь по хозяйству 103
Про любoff 92
Леди
Алла Пугачева: «Теперь я выступлю лет в восемьдесят» Певица сделала громкое заявление на концерте в Минске.
Дом
В Москве появятся мини-синагоги шаговой доступности
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как взыскивают дачные взносы с должников?
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь