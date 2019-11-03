18:56 (мск), источник: Известия
Скончалась французская актриса и певица Мари Лафоре
Французская актриса и певица Мари Лафоре скончалась в возрасте 80 лет, сообщает 3 ноября Le Point со ссылкой на ее семью.
По данным издания, артистка умерла в городе Женолье в Швейцарии спустя месяц после празднования юбилея. О причинах смерти не сообщается.
Мари Лафоре (настоящее имя — Майтена Думенак), родилась во французском городе
В 1960 году она сыграла в фильме «На ярком солнце» вместе с Аленом Делоном. Во Франции ее называли «девушка с золотыми глазами» — по названию фильма 1961 года, в котором она исполнила главную роль.
В Советском Союзе Лафоре получила известность благодаря песням Manchester et Liverpool, Viens, viens, Mon amour, mon ami, Ivan, Boris et moi.
Советский зритель мог слышать мелодию Manchester et Liverpool во время прогноза погоды в телепрограмме «Время» до 1991 года.