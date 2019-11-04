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3 ноября, источник: ТАСС

Ивановский губернатор назвал заслугой Путина поддержку первичного звена здравоохранения

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Тематика поддержки здравоохранения инициирована «лично президентом», отметил Станислав Воскресенский.

Источник: Агентство «Москва»

Поддержка первичного звена здравоохранения в РФ является личной заслугой президента РФ Владимира Путина. Это подчеркнул в воскресенье в эфире программы «Время» на Первом канале руководитель рабочей группы по направлению «Здравоохранение», губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

31 октября в Калининградской области Путин провел заседание президиума Госсовета по теме здравоохранения.

По его итогам, в частности, стало известно, что расходы на модернизацию первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта будут увеличены на 550 млрд рублей.

«Вся эта тематика [поддержки здравоохранения] инициирована лично президентом. Это по результатам прямой линии, по результатам общения Владимира Владимировича с гражданами», — указал Воскресенский. «Он [президент] очень остро чувствует проблему первичного звена в частности, здравоохранения в целом», — отметил губернатор.

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