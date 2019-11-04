3 ноября, источник: ТАСС
Ивановский губернатор назвал заслугой Путина поддержку первичного звена здравоохранения
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Тематика поддержки здравоохранения инициирована «лично президентом», отметил Станислав Воскресенский.
Поддержка первичного звена здравоохранения в РФ является личной заслугой президента РФ Владимира Путина. Это подчеркнул в воскресенье в эфире программы «Время» на Первом канале руководитель рабочей группы по направлению «Здравоохранение», губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
31 октября в Калининградской области Путин провел заседание президиума Госсовета по теме здравоохранения.
«Вся эта тематика [поддержки здравоохранения] инициирована лично президентом. Это по результатам прямой линии, по результатам общения Владимира Владимировича с гражданами», — указал Воскресенский. «Он [президент] очень остро чувствует проблему первичного звена в частности, здравоохранения в целом», — отметил губернатор.