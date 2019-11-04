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11:27 (мск), источник: РИА Новости

Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сферический стеклянный космический аппарат «Блиц-М», необходимый для уточнения гравитационного поля Земли, планируется вывести на орбиту в конце декабря, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: АО «НПК «СПП»

В материалах отмечается, что «Блиц-М» будет запущен вместе с тремя спутниками связи «Гонец-М» на ракете-носителе «Рокот», старт которой с космодрома Плесецк намечается 25 декабря.

Стеклянный сферический лазерный отражатель «Блиц-М» создан в Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» (предприятие «Роскосмоса»).

Он предназначен для высокоточного определения орбит геодезических и навигационных спутников, калибровки измерительных радиотехнических систем на орбите, определения параметров вращения и уточнения гравитационного поля Земли и координатной поддержки научных экспериментов.

В сентябре 2009 года на орбиту был выведен сферический стеклянный спутник «Блиц». В январе 2013-го он столкнулся с одним из обломков китайского метеорологического спутника Fengyun-1С, образовавшихся в 2007 году в результате испытания Китаем противоспутникового оружия.

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