Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар

В материалах отмечается, что «Блиц-М» будет запущен вместе с тремя спутниками связи «Гонец-М» на ракете-носителе «Рокот», старт которой с космодрома Плесецк намечается 25 декабря.
Стеклянный сферический лазерный отражатель «Блиц-М» создан в Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» (предприятие «Роскосмоса»).
Он предназначен для высокоточного определения орбит геодезических и навигационных спутников, калибровки измерительных радиотехнических систем на орбите, определения параметров вращения и уточнения гравитационного поля Земли и координатной поддержки научных экспериментов.
В сентябре 2009 года на орбиту был выведен сферический стеклянный спутник «Блиц». В январе 2013-го он столкнулся с одним из обломков китайского метеорологического спутника Fengyun-1С, образовавшихся в 2007 году в результате испытания Китаем противоспутникового оружия.