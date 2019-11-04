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13:07 (мск), источник: ТАСС

«ВКонтакте» запустила функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях

Так, когда пользователь пишет комментарий, алгоритм проверяет, есть ли в тексте признаки оскорблений. В случае, если они обнаружены, автор получает совет отказаться от негативной реплики.

Источник: РИА "Новости"

«ВКонтакте» начала тестировать функцию по борьбе с оскорблениями в комментариях. Эксперимент, запущенный в День народного единства, продлится сутки, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

По мнению разработчиков, нововведение поможет защитить подростков от издевательств и предотвратить травлю по национальному признаку.

«Когда пользователь пишет комментарий, алгоритмы определяют, есть ли в тексте признаки оскорблений. Если да, автор получает совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «ВКонтакте» напомнили, что об оскорбительных публикациях пользователи могут рассказать службе модерации. Для этого есть кнопка «Пожаловаться», которую можно найти у фотографий, историй, видео и записей.

Как писать посты «ВКонтакте» и не сесть в тюрьму
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