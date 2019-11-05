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12:56 (мск), источник: BBC News Русская служба

30 лет без Берлинской стены. Как 22 тысячи незнакомцев создали арт-объект

9 ноября 1989 года рухнула Берлинская стена. Столица Германии объединилась после 28 лет разделения на две части — Западную и Восточную.

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Почти 30 лет назад рухнула Берлинская стена — столица Германии объединилась, и начался процесс воссоединения всей страны. К годовщине этого события Майке Зиглер придумала специальный арт-проект.

Несколько месяцев в туристических местах Берлина волонтеры собирали глиняные слепки рукопожатий.

Каждый из них символизирует день, прошедший с момента падения стены — к 9 ноября 2019 года их станет 10957.

Таким образом, в создании инсталляции поучаствовали почти 22 тысячи незнакомцев из разных стран мира.

Подготовлено с использованием материалов visitberlin.de.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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