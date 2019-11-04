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15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дедушке вернули обручальное кольцо, потерянное 40 лет назад

Трогательный случай.

72-летний Майкл Хилл и его жена Кей не смогли сдержать слез, когда охотник за сокровищами Джуал Батлер вернул им обручальное кольцо, пропавшее около 40 лет назад.

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Хилл потерял украшение, когда стриг газон у своего дома в пригороде австралийского Брисбена. На кольце была выгравирована дата свадьбы. Десятки лет, ухаживая за участком, мужчина безуспешно пытался разыскать его.

Когда Хиллы праздновали в семейном кругу 49-ю годовщину свадьбы, то упомянули о случае с кольцом. Дети решили преподнести родителям сюрприз. Они связались в соцсетях с искателем сокровищ и наняли его, чтобы попытаться найти пропажу.

В первый день Батлер, вооруженный металлодетектором, провел в поисках под проливным дождем целых 6 часов, но без результата. Он вернулся на место в воскресенье и потратил еще 5 часов. Наконец металлодетектор издал сигнал. Батлер раскопал газон и обнаружил кольцо на глубине около 20 см.

Старшие Хиллы предложили мужчине награду, но он от нее отказался, сказав, что ему было приятно помочь.

Анна Лысенко

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