16:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Из небоскреба в США забила мощная струя воды (видео)
«Что это?» — недоумевают жители города.
В соцсетях обсуждают видео, на котором с верхушки небоскреба в центре Филадельфии бьет струя воды.
Необычный «фонтан» бил около пяти минут, заливая тротуар внизу. Озадаченные местные жители строили всевозможные догадки о том, что произошло.
Позже городские власти заявили, что небольшое «шоу» было частью «плохо организованной проверки пожарной системы».
Противопожарные системы в США должны проходить сертификацию ежегодно.
Анна Лысенко