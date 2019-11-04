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16:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Из небоскреба в США забила мощная струя воды (видео)

«Что это?» — недоумевают жители города.

В соцсетях обсуждают видео, на котором с верхушки небоскреба в центре Филадельфии бьет струя воды.

Необычный «фонтан» бил около пяти минут, заливая тротуар внизу. Озадаченные местные жители строили всевозможные догадки о том, что произошло.

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Позже городские власти заявили, что небольшое «шоу» было частью «плохо организованной проверки пожарной системы».

Противопожарные системы в США должны проходить сертификацию ежегодно.

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Анна Лысенко

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