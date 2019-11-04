17:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Принцессам Диснея добавили немного «жизненности» (фото)
Гримасы и двойные подбородки.
Живущий в Джакарте Андхика Муксин радует своих подписчиков в соцсетях, немного «исправляя» образы сказочных принцесс Диснея. Он показывает, как красавицы из мультфильмов выглядели бы в реальной жизни.
В работах художника Спящая красавица спит с открытым ртом, Белль не очень деликатьно объедается пирожными, Жасмин неграциозно залезает на
Именно так и выглядят иногда живые люди, говорит художник, а принцессы уж слишком идеализированы.
Анна Лысенко