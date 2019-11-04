18:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
В итальянском городке бесплатно раздают дома
Но есть несколько условий.
Власти сицилийской коммуны Каммарата предлагают всем желающим получить дом бесплатно. Они надеются, что новые поселенцы вдохнут в вымирающий городок новую жизнь.
По данным последней переписи, население Каммараты составляет около 6,4 тысяч человек. Многие семьи уехали в крупные города в поисках высокооплачиваемой работы.
«Не могу видеть, как этот великолепный древний исторический центр пустует и превращается в руины. Мне больно», — сказал в комментарии CNN Travel мэр города Винченцо Джамброне.
В настоящее время в городе доступно около десятка пустующих зданий. Поселиться в них можно бесплатно, но новые хозяева должны взять на себя определенные обязательства. Нужно будет отремонтировать и укрепить свой дом в течение трех лет и заплатить залог в размере 5000 евро. Его вернут после того, как дом будет обновлен. По словам мэра, у молодых семейных пар с детьми будет преимущество.
Анна Лысенко