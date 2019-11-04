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18:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

В итальянском городке бесплатно раздают дома

Но есть несколько условий.

Власти сицилийской коммуны Каммарата предлагают всем желающим получить дом бесплатно. Они надеются, что новые поселенцы вдохнут в вымирающий городок новую жизнь.

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По данным последней переписи, население Каммараты составляет около 6,4 тысяч человек. Многие семьи уехали в крупные города в поисках высокооплачиваемой работы.

«Не могу видеть, как этот великолепный древний исторический центр пустует и превращается в руины. Мне больно», — сказал в комментарии CNN Travel мэр города Винченцо Джамброне.

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В настоящее время в городе доступно около десятка пустующих зданий. Поселиться в них можно бесплатно, но новые хозяева должны взять на себя определенные обязательства. Нужно будет отремонтировать и укрепить свой дом в течение трех лет и заплатить залог в размере 5000 евро. Его вернут после того, как дом будет обновлен. По словам мэра, у молодых семейных пар с детьми будет преимущество.

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Анна Лысенко

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