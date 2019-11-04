18:48 (мск), источник: BBC News Русская служба
Михаил Горбачев о противостоянии России и Запада: «Охлажденная, но все же война»
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, которому в следующем году исполнится 89 лет, дал интервью
«Правильно, что вы поспешили, мой возраст такой, что раз — и нету», — сказал он московскому корреспонденту
В то время, когда толпы немцев по обе стороны «железного занавеса» разносили стену по кускам, в ГДР все еще были дислоцированы сотни тысяч советских солдат.
Тем не менее, советские военные получили приказ не вмешиваться, а позже, уже при Ельцине, в ускоренном порядке были выведены с территории Восточной Германии.
Михаил Горбачев по сей день убежден, что поступил тогда правильно. Самым важным, считает он, было избежать кровопролития.
«Главное — без крови, — говорит он. — Нельзя было допустить, чтобы огромное дело, касающееся немцев, нас, всей Европы и всего мира [сопровождалось кровопролитием]. И мы заявили, что не будем вмешиваться».
Всего два года спустя СССР распался, и в сегодняшней России немало тех, кто именно Горбачева винит в крахе супердержавы.
Однако на Западе отношение к Горбачеву практически везде положительное, в первую очередь потому, что вместе с тогдашним президентом США Рональдом Рейганом они договорились не о контроле над ядерным оружием, а о ядерном разоружении, навсегда, как тогда казалось, положив конец холодной войне.
Увы, подписанный тогда договор о разоружении не выдержал проверку временем. Россия, а за ней и США, приступили к испытаниям новых ракет, постепенно втягиваясь в новую гонку вооружений.
«Пока есть оружие массового уничтожения, и ядерное в первую очередь, опасность колоссальная, — считает Горбачев. — Все народы должны заявить, что ядерное оружие должно быть уничтожено. Мы будем спасать себя и планету».
Нынешнее противостояние между Россией и Западом, которое раньше называли холодной войной, Михаил Горбачев предпочитает называть «охлажденной, но все же войной».
«Посмотрите сами — то тут, то там происходят столкновения, стрельба.
В бытность свою генеральным секретарем ЦК КПСС Михаил Горбачев целеустремленно проводил политику гласности и перестройки, он не побоялся бросить вызов сторонникам жесткой линии в партии, пережил попытку государственного переворота, стал, пусть и на короткое время, президентом СССР и свидетелем, если не организатором, распада Советского Союза. Ему не занимать дипломатического опыта. Какой совет мог бы дать политик Британии, переживающей кризис в связи с брекситом?
«Соображайте, умники англичане, — уходит от ответа Горбачев, — не буду советов вам давать, сами решайте».
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