Чувства верующего барнаульца оскорбила обувь с с рисунком в виде креста на подошве. Он пришел в магазин с требованием снять с продажи эту модель, а еще хочет найти и наказать производителей. В РПЦ с ним согласилисьhttps://t.co/M8aGb7kiGp pic.twitter.com/OSdzi1B4d3— PROMOTER (@BigRadioPromo) November 4, 2019
22:37 (мск), источник: Lenta.Ru
Россиянин пожаловался на оскорбившую его чувства обувь
Житель Барнаула заявил, что продающаяся в местном магазине обувь, на подошве которой расположен похожий на крест протектор, является неприемлемой и оскорбляет его чувства как верующего. Об этом он сообщил в письменной жалобе, направленной в редакцию телеканала «Катунь 24».