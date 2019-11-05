Штрафы на лямках: в регионах детские сады объявили войну прогульщикам

Власти Архангельска объявили о планах ввести штрафы за прогулы в детских садах города. Это не первая подобная инициатива в регионах. В большинстве случаев объясняется она проблемами с доступностью дошкольных учреждений — их руководители жалуются, что, пока в садики выстраиваются очереди, «прогульщики» удерживают места, которые могли бы пригодиться другим, и не платят родительские взносы, хотя детские сады покупают «расходные материалы» в том числе в расчете и на них. Однако опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что штрафы и угрозы исключения в большинстве случаев незаконны, а для решения проблемы нужны совсем другие меры.
Пятак за прогул
О том, что после Нового года в муниципальных дошкольных учреждениях планируется ввести штрафы за каждый день прогулов, власти Архангельска сообщили во второй половине октября.
— Плата вводится в случае непосещения ребенком учреждения, за исключением следующих случаев: медицинского обследования, санаторно-курортного лечения ребенка, болезни ребенка или родителей, подтвержденных медицинскими документами или санаторно-курортной путевкой, отпуска родителей, подтвержденного документом с места работы, а также по причине карантина либо проведения ремонтных работ, — пояснила начальник отдела дошкольного образования Анжелика Ломтева.
Платить, как обещают в администрации, придется пять рублей за каждый день, в случае если речь идет о дневном садике, и девять рублей — если ребенок ходит в круглосуточное учреждение.
В городском отделе дошкольного образования объясняют, что решение связано с дополнительными затратами, которые несут учреждения из-за низкой посещаемости. Так, по словам чиновников, в течение последних семи лет она составляла не более 66%, при этом расходные материалы в детских садах закупаются из расчета на полную заполняемость.
— Независимо от того, пришло сегодня в детский сад 20 человек или 100 человек, все помещения, оборудование обрабатываются влажным способом. Ну вот полы — не менее двух раз в день. Обязательно с применением моющих и дезинфицирующих средств. То есть расходы учреждение несет. А детей фактически нет, — объясняла изданию «Поморье» Анжелика Ломтева.
Введение штрафа (на сайте администрации города употребляется именно это слово, однако в разговоре с журналистами чиновники также указывают на то, что это можно считать помощью учреждению), надеются в городе, позволит компенсировать затраты.
Несмотря на морозы
Судя по объявленным в октябре условиям, платить придется всем, чей ребенок пропустил один или несколько дней без уважительной причины.
Но в действительности главную проблему составляют те, чьи дети детские сады не посещают в принципе, хотя и сохраняют свое место.
Чаще всего в этом случае родители не платят также взнос на питание и содержание групп в чистоте (в Архангельске он составляет 139 рублей в день), а отчислить их без причины руководство не имеет права. Отсюда непредвиденные расходы на уборку.
В Архангельске не первыми выступили с предложением ввести наказание для родителей, чьи дети пропускают детский сад. Похожие инициативы уже несколько лет предлагают в разных регионах, правда, обычно чиновники обращают внимание на другой аспект этой же проблемы: в условиях, когда в детские сады выстраиваются очереди и мест нередко не хватает всем желающим, полупустые группы вызывают возмущение у родителей-очередников.
Еще в январе 2014 года плату для родителей, дети которых не посещают садик, ввели власти Благовещенска. Там родителей обязали платить 150 рублей за каждый пропущенный без уважительной причины день — это полная стоимость ежедневного родительского взноса. Тогда активисты обратились в прокуратуру, обратив внимание на то, что сумма взноса выросла именно на фоне решения о введения штрафов (в среднем в Приморье на тот момент она составляла около 80 рублей). В мае 2014-го прокуратура признала эту меру незаконной. Сразу после этого власти города объявили, что положение о взимании штрафов в действительности существовало только на бумаге.
— До сегодняшнего дня она не была применена на практике. И на сегодняшний день не было и нет родителей, которые бы заплатили за непосещение своими детьми детского сада, — отметила на брифинге начальник городского управления образования Светлана Аббакумова.
Правда, уже в начале 2015-го власти Благовещенска отчитались перед журналистами о 150 местах, по их данным, освободившихся после ввода штрафов.
Не так давно, в апреле 2018-го, узаконить отчисление детей, которые занимают пустующие по факту места, захотели и в Новосибирске. В мэрии сослались на данные, в соответствии с которыми к весне 2017-го не посещали детские сады около 20% воспитанников. Повторно изучить ситуацию чиновники планировали в апреле-мае 2018-го, однако никаких дальнейших новостей в СМИ не появлялось.
В регионах, где прибегают к таким санкциям, родители жалуются не только на сам факт наличия штрафов, но и на несовершенство списка «уважительных причин».
В Кузбассе, например, в феврале 2019-го обратили внимание на то, что дети вынуждены ходить в детский сад, несмотря на холода.
«В Кузбассе установились настоящие сибирские морозы. И сейчас получается парадоксальная ситуация: дети школьного возраста школу могут пропускать, а малыши, посещающие детские сады, должны в садик прибыть обязательно, а иначе прогул, и это вычитается из родительской платы», — писал один из читателей издания «City-N».
Вышли на федеральный уровень
Порядок оказания услуг дошкольными учреждениями в России регулируется законом «Об образовании». В соответствии с п. 2 ст. 61, в случае когда речь идет о бесплатных образовательных услугах, отчисление возможно только по инициативе одной из сторон или в случае ликвидации учреждения. Правда, если договор был заключен на платной основе, организация вправе расторгнуть его в случае просроченной оплаты или если сам обучаемый делает оказание услуги невозможным.
О штрафах в случае непосещения в документе речи нет.
По тому же закону каждый ребенок может претендовать на бесплатное и доступное дошкольное образование. Но организации вправе отказать в приеме, если на данный момент в группах нет свободных мест. Из-за этого дошкольники могут вовсе не получить места или получить место в детском саду, расположенном в другой части города. К началу 2018 года, как сообщала вице-премьер Ольга Голодец, только очередь детей ясельного возраста (до трех лет) по всей России составляла около 272 тыс. человек.
Только в марте этого года в Комитете по образованию Самарской губернской думы попросили министра просвещения Ольгу Васильеву законодательно разрешить дошкольным учреждениям отчислять детей за длительное непосещение без уважительной причины.
Авторы инициативы обратили внимание, что к весне 2019-го в областной очереди числилось 4,9 тыс. детей, из них 4,8 тыс. — в Самаре. При этом, по подсчетам чиновников, среди тех, кто уже получил место в детских садах, около 4,5 тыс. не посещали их без уважительных причин более трех месяцев подряд.
Чтобы дать возможность руководителям дошкольных учреждений повлиять на ситуацию, областные депутаты просили внести в федеральный закон «Об образовании» поправки, закрепив понятия понятие «длительное непосещение» и «уважительная причина». На данный момент таких изменений внесено не было.
Однако вводить дополнительные меры теоретически могут и власти на региональном уровне. Кроме того, отношения между родителями воспитанников и дошкольными учреждениями регулируются отдельным договором. Если штрафные санкции будут корректно оформлены на региональном уровне и прописаны в договоре, оспорить это решение родителям будет сложнее, обращает внимание Лариса Шевченко, президент Российского национального комитета Всемирной организации по дошкольному образованию.
— В договоре, который заключается между родителем и детским садом, есть строка «Ознакомление с актами». И если родитель подписал договор, а в локальном акте такие штрафы прописаны в соответствии с буквой закона, если родитель знал это и подписал, тогда это законно, — говорит собеседница «Известий».
Незаконно, но не беспочвенно
На данный момент нормативной базы для того, чтобы вводить штрафы, в Архангельске не существует, а значит, предмета для разговора с точки зрения юридической здесь нет, подчеркнула в разговоре с «Известиями» Евгения Горлышева, юрист из города Архангельска. По ее мнению, новость на данный момент существует «на уровне утки».
— Никакого нормативного правового акта администрацией МО Город Архангельск о штрафах за прогулы в ДОУ не принято. Полагаю, и не будет принято. А если будет, то городская прокуратура обжалует в суде. Штрафы абсолютно незаконны, — считает Евгения Горлышева.
Незаконными, обращает внимание она, введение таких штрафов спустя несколько дней назвал и и.о. министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев.
Но сами по себе претензии представителей дошкольных учреждений к воспитанникам-«прогульщикам» — не беспочвенны, рассуждает Лариса Шевченко.
— Не на пустом месте эти идеи возникают. Действительно, если посмотреть на эту проблему с другой стороны, тоже понимаешь — люди заняли место, и даже если они платят взносы, в реальности ведь государству всё это обходится значительно дороже. А получается, что не этот ребенок этих услуг не получает, потому что в сад не ходит, ни кто-то другой, кому, возможно, это место действительно нужно, — рассуждает эксперт.
Однако для того, чтобы исправить ситуацию, нужны совсем другие меры, уверен Владимир Собкин, профессор, директор Института социологии образования, академик Российской академии образования.
— Корни в другом. Обеспечение местами, обеспечение воспитателями, вопрос зарплат, создания условий — это всё про другое: про развитие сети учреждений системы дошкольного воспитания. А поскольку они находятся на местном бюджете, с этим сегодня связана огромная проблема, — объясняет он.
С ним согласна и Лариса Шевченко. Менять или отменять устаревшие требования, вводя вместо них новые, соответствующие условиям, в которых сегодня существуют детские сады, по ее мнению, вполне логично.
Но будет правильно, если это будет реализовано системно. И в этом смысле пока наиболее логичным выглядит путь, выбранный самарскими чиновниками.
— Если это будет прописано в законе, тем более федеральном, тогда да. Но это значит, надо изменять законодательство, выходить на Думу с запросами, объяснять, что вот этот пункт не работает или мешает. Это совсем другое дело, но это большая и кропотливая работа, — заключает собеседница «Известий».