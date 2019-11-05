07:45 (мск), источник: Известия
Нервная система образования: 84% педагогов не справляются со стрессом
Новые стандарты и повышенные требования родителей увеличили психологическую нагрузку на воспитателей.
Только 16% воспитателей в российских детских садах обладают высоким уровнем стрессоустойчивости. Подавляющему же большинству сложно приспособиться к изменениям на работе, в том числе к новым образовательным стандартам. Об этом свидетельствуют результаты исследования Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС, проведенного по заданию правительства РФ (документ есть в распоряжении «Известий»). Эксперты отмечают, что такая статистика может иметь печальные последствия для детей.
Согласно результатам опроса «Анализ реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях», почти половина воспитателей и специалистов (40%) в детсадах обладают низким уровнем стрессоустойчивости. Еще 44% сотрудников дошкольных образовательных учреждений относятся к «смешанному типу» и выбираются из стресса от случая к случаю. И лишь 16% уверены в своей способности справиться с тяжелыми ситуациями, возникающими на работе.
— Сегодня у нас действительно высокий уровень стресса среди педагогов, причем не только в дошкольных учреждениях, но и в школах. Связано это, главным образом, с появлением большого количества новых требований, в том числе и с образовательными стандартами, — рассказала «Известиям» заслуженный профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина.
В Минпросвещения «Известиям» пояснили, что переход на новые стандарты дошкольного образования полноценно завершился в 2015 году на всей территории страны. Ему предшествовала «обширная методическая работа по поддержке управленческих и педагогических кадров на местах».
Еще одним фактором, провоцирующим стресс, Ирина Абанкина назвала давление на педагогов дошкольного образования со стороны родителей — их требования растут с каждым годом. Учителя школ находятся в более выгодном положении — они проводят со своими подопечными 18 аудиторных часов, а остальное время посвящают консультациям, подготовке к урокам, участию в педсоветах, проверке тетрадей. Воспитатель же все 36 часов работает в группе с детьми, что уже само по себе — задача не из легких, считает эксперт.
— Самая острая проблема — умение выстраивать взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. Воспитателям сложно находить компромиссы, уважать мнение других, не ущемляя своего, и признавать собственные ошибки. Это характерно как для начинающих, так и для более опытных педагогов. Последние часто придерживаются мнения: «Я специалист и знаю, как работать. Я делал так 25 лет, и всё было в порядке. А теперь от меня требуют выполнения новых стандартов», — отметила одна из ведущих исполнителей исследования, директор
Большинство воспитателей отметили, что в процессе повышения квалификации для них особенно актуальны курсы по работе с детьми с ограниченными возможностями. В числе таких курсов дефектология и клиническая психология, а также различные виды психотерапии и навыки общения с родителями.
Работа воспитателем в условиях повышенного стресса опасна, отмечают эксперты.
Один из последних подобных резонансных случаев произошел в сентябре в Красноярском крае — в селе Нижний Суэтук воспитатель избил четырехлетнего мальчика. А работой детсада Центрального района Петербурга заинтересовалась прокуратура, сотрудники которой решили выяснить, почему дети приходят домой с синяками и ушибами.
Однако даже если не рассматривать крайности и из ряда вон выходящие случаи, нервный педагог оставляет серьезный след в воспитании детей.
— Если рядом с ребенком находится человек, постоянно испытывающий стресс, то права этого ребенка ущемляются. Такой воспитатель не всегда может проявить внимание, доброту, заботу, умение находить компромисс, то есть простые профессиональные качества, — сказала Ольга Радионова.
Для решения этой проблемы ФИРО РАНХиГС предлагает комплекс мер. С.
Кроме того, отмечают авторы исследования, часть работы могли бы взять на себя психологи детсадов, которых следует ориентировать не только на работу с детьми, но и на помощь коллегам.
В Минпросвещения «Известиям» пояснили, что психологическая поддержка работников образовательных организаций уже реализуется через создание специализированных служб на базе как федеральных округов и регионов, так и конкретных школ и детсадов.