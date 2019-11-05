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07:45 (мск), источник: Известия

Нервная система образования: 84% педагогов не справляются со стрессом

Новые стандарты и повышенные требования родителей увеличили психологическую нагрузку на воспитателей.

Источник: РИА "Новости"

Только 16% воспитателей в российских детских садах обладают высоким уровнем стрессоустойчивости. Подавляющему же большинству сложно приспособиться к изменениям на работе, в том числе к новым образовательным стандартам. Об этом свидетельствуют результаты исследования Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС, проведенного по заданию правительства РФ (документ есть в распоряжении «Известий»). Эксперты отмечают, что такая статистика может иметь печальные последствия для детей.

Стандартное напряжение

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Согласно результатам опроса «Анализ реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях», почти половина воспитателей и специалистов (40%) в детсадах обладают низким уровнем стрессоустойчивости. Еще 44% сотрудников дошкольных образовательных учреждений относятся к «смешанному типу» и выбираются из стресса от случая к случаю. И лишь 16% уверены в своей способности справиться с тяжелыми ситуациями, возникающими на работе.

— Сегодня у нас действительно высокий уровень стресса среди педагогов, причем не только в дошкольных учреждениях, но и в школах. Связано это, главным образом, с появлением большого количества новых требований, в том числе и с образовательными стандартами, — рассказала «Известиям» заслуженный профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина.

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для дошкольного образования действительно является одним из источников стресса для воспитателей, говорится в результатах опроса ФИРО РАНХиГС.
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В Минпросвещения «Известиям» пояснили, что переход на новые стандарты дошкольного образования полноценно завершился в 2015 году на всей территории страны. Ему предшествовала «обширная методическая работа по поддержке управленческих и педагогических кадров на местах».

Еще одним фактором, провоцирующим стресс, Ирина Абанкина назвала давление на педагогов дошкольного образования со стороны родителей — их требования растут с каждым годом. Учителя школ находятся в более выгодном положении — они проводят со своими подопечными 18 аудиторных часов, а остальное время посвящают консультациям, подготовке к урокам, участию в педсоветах, проверке тетрадей. Воспитатель же все 36 часов работает в группе с детьми, что уже само по себе — задача не из легких, считает эксперт.

Результаты опроса показывают, что 77% воспитателей трудно адаптироваться к изменениям.
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— Самая острая проблема — умение выстраивать взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. Воспитателям сложно находить компромиссы, уважать мнение других, не ущемляя своего, и признавать собственные ошибки. Это характерно как для начинающих, так и для более опытных педагогов. Последние часто придерживаются мнения: «Я специалист и знаю, как работать. Я делал так 25 лет, и всё было в порядке. А теперь от меня требуют выполнения новых стандартов», — отметила одна из ведущих исполнителей исследования, директор научно-исследовательского центра стратегии, проектирования и правового обеспечения ФИРО РАНХиГС Ольга Радионова.

Большинство воспитателей отметили, что в процессе повышения квалификации для них особенно актуальны курсы по работе с детьми с ограниченными возможностями. В числе таких курсов дефектология и клиническая психология, а также различные виды психотерапии и навыки общения с родителями.


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У семи нянек дитя с синяками

Работа воспитателем в условиях повышенного стресса опасна, отмечают эксперты.

Педагог с расшатанными нервами способен сорваться на воспитанниках.
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Один из последних подобных резонансных случаев произошел в сентябре в Красноярском крае — в селе Нижний Суэтук воспитатель избил четырехлетнего мальчика. А работой детсада Центрального района Петербурга заинтересовалась прокуратура, сотрудники которой решили выяснить, почему дети приходят домой с синяками и ушибами.

Однако даже если не рассматривать крайности и из ряда вон выходящие случаи, нервный педагог оставляет серьезный след в воспитании детей.

— Если рядом с ребенком находится человек, постоянно испытывающий стресс, то права этого ребенка ущемляются. Такой воспитатель не всегда может проявить внимание, доброту, заботу, умение находить компромисс, то есть простые профессиональные качества, — сказала Ольга Радионова.

Для решения этой проблемы ФИРО РАНХиГС предлагает комплекс мер. С.

реди них — включение тренингов по стрессоустойчивости в образовательные программы и курсы повышения квалификации педагогов, реализация службы поддержки педагогов на базе консультационных центров по оказанию психолого-педагогической помощи родителям детей дошкольного возраста.

Кроме того, отмечают авторы исследования, часть работы могли бы взять на себя психологи детсадов, которых следует ориентировать не только на работу с детьми, но и на помощь коллегам.

В Минпросвещения «Известиям» пояснили, что психологическая поддержка работников образовательных организаций уже реализуется через создание специализированных служб на базе как федеральных округов и регионов, так и конкретных школ и детсадов.

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