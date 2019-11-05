03:52 (мск), источник: Известия
Здорово доживешь: пенсионные накопления предложили тратить на жилье
Депутаты хотят внести правки в законопроект о гарантированном пенсионном продукте.
В Госдуме предлагают разрешить участникам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) тратить накопленные средства на улучшение жилищных условий, получение образования и другие значимые для них нужды. Об этом «Известиям» рассказал глава рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы Дмитрий Скриванов. Нововведение коснётся системы гарантированного пенсионного продукта (ГПП). В Минфине пояснили, что готовы обсудить это предложение, отметив, что сейчас в документе использование средств предусматривается только на дорогостоящее лечение. Эксперты считают, что граждане предложению депутатов будут рады, однако есть риск, что, потратив деньги на житейские нужны, люди могут в старости остаться без пенсии.
Как рассказал «Известиям» глава рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений Дмитрий Скриванов, поправка к законопроекту о гарантированном пенсионном продукте (ГПП) будет рассмотрена на ближайшем заседании группы.
Предлагается сделать так, как это сегодня практикуется, к примеру, при использовании материнского капитала. Предполагается, что люди получат свои накопления в собственность и должны иметь право распоряжаться ими с максимальной отдачей и эффективностью.
По его словам, ключевой смысл всех предложений по развитию негосударственного пенсионного обеспечения как раз и заключается в том, чтобы пенсионные продукты стали более удобными, привлекательными для людей, оказывали им реальную поддержку. Что же касается условий предоставления средств гражданам, то они, как пояснил Дмитрий Скриванов, как раз должны быть обсуждены на заседании парламентской рабочей группы.
Законопроект о ГПП на прошлой неделе презентовали Минфин и Центробанк. Он подразумевает появление новой государственной накопительной пенсионной системы, которой по желанию сможет воспользоваться каждый россиянин. Он позволит гражданам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства. Согласно новой системе, пенсионный взнос, не превышающий 6% от зарплаты, будет освобожден от налога на доход физлиц.
Как пояснили «Известиям» в Минфине, инициатива Дмитрия Скриванова будет рассмотрена, поскольку в настоящее время документ проходит общественное обсуждение, в рамках которого могут быть приняты иные предложения по использованию средств.
— В текущей версии законопроекта предусмотрено, что участник ГПП при наличии у него заболевания, которое соответствует перечню социально значимых, может обратиться за получением выплаты по пенсионному продукту в размере фактически произведенных расходов по дорогостоящим видам лечения в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, не превышающем средств ГПП участника, — добавили в
В негосударственных пенсионных фондах инициативу о расширении возможностей использования средств, накопленных в рамках ГПП, поддержали.
— Россияне должны иметь доступ к своим накоплениям в определенных жизненных ситуациях, — заявил «Известиям» гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.
По его мнению, необходимо составить перечень таких обстоятельств, среди которых могут оказаться обучение детей, переобучение самого участника в предпенсионном возрасте, улучшение жилищных условий и получение медицинских услуг при наступлении инвалидности. Благодаря этому, человек будет осознавать, что он остается собственником накопленных средств и при необходимости может ими воспользоваться, что увеличит доверие к этому инструменту, полагает Александр Зарецкий.
Появление новых продуктов считает позитивным трендом и генеральный директор НПФ ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская:
Предложенная программа может быть интересна клиентам, так как имеет ряд отличий от существовавших ранее: для граждан будут расширены льготы по НДФЛ (при взносах на ГПП до 6% от дохода), предусмотрена более гибкая система взносов, также неиспользованную часть накопленной пенсии можно наследовать и другие.
По ее словам, кроме того, у граждан будет возможность перевести в ГПП пенсионные накопления, сформированные в рамках обязательного пенсионного страхования, и увеличивать их уже за счет перечисления на пенсионный счет части своей зарплаты.
Глава аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис считает, что предложение может способствовать привлечению молодых клиентов. По его мнению, сейчас у россиян нет привычки откладывать на свою пенсию десятилетиями, а новые условия могут уровнять продукты НПФ, например, с долгосрочными банковскими вкладами.
— За рубежом неналоговые стимулы успешно применяются: в частности, по программе Lifetime Individual Savings Account (LISA) британцы в возрасте до 40 лет при софинансировании со стороны государства могут использовать пенсионные накопления на приобретение первого недорогого жилья, в том числе в складчину обоими супругами, — отметил Евгений Биезбардис.
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, напротив, заявил «Известиям», что не считает инициативу полезной:
Депутаты пытаются применить аналогию с маткапиталом. Но дело в том, что накопления в системе НПФ направлены совершенно на другую целевую задачу: выплату пенсий. Если эти деньги будут потрачены на иные цели, тогда надо закрыть негосударственное пенсионное страхование, смысл которого в повышении уровня пенсионного обеспечения граждан.
При этом он допускает, что в России может быть применен аналог зарубежного опыта использования таких средств. Человек может получить эти деньги в нескольких экстраординарных случаях, либо когда ему нужно восстановить свою трудоспособность и провести дорогостоящее лечение, либо погасить долговые обязательства, чтобы не была арестована вся сумма накоплений.
— Это правильно, потому что это направлено на сохранение доходов человека и возможности его дальнейшего участия в негосударственном пенсионном страховании, — пояснил Александр Сафонов, подчеркнув, что речь идет о возвратных деньгах, которые он должен вернуть через пять лет.
— А тут, может, захочется ему завтра холодильник или квартиру купить — пусть покупает? Но это же не касса взаимопомощи, — отмечает эксперт.
Политолог Дмитрий Фетисов, напротив, считает, что граждане будут рады дополнительной возможности использовать пенсионные средства, особенно с учетом того, что не все рассчитывают дожить до пенсии. По его мнению, инициатива заслуживает того, чтобы ее обсуждать, и может быть поддержана кабмином, хотя бы потому, что население до сих пор остро реагирует на последствия пенсионной реформы, а любые послабления россиянами будут приветствоваться.