Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладовТолько за последнюю неделю это сделали уже шесть банков из топ-10 по величине портфеля вкладов населения
Фоторепортажи
2525 объектов культурного наследия, которым грозит исчезновение
5050 оттенков синего: выбраны лучшие снимки по хэштегу #Blue2019
03:52 (мск), источник: Известия

Здорово доживешь: пенсионные накопления предложили тратить на жилье

Депутаты хотят внести правки в законопроект о гарантированном пенсионном продукте.

В Госдуме предлагают разрешить участникам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) тратить накопленные средства на улучшение жилищных условий, получение образования и другие значимые для них нужды. Об этом «Известиям» рассказал глава рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы Дмитрий Скриванов. Нововведение коснётся системы гарантированного пенсионного продукта (ГПП). В Минфине пояснили, что готовы обсудить это предложение, отметив, что сейчас в документе использование средств предусматривается только на дорогостоящее лечение. Эксперты считают, что граждане предложению депутатов будут рады, однако есть риск, что, потратив деньги на житейские нужны, люди могут в старости остаться без пенсии.

Право на эффективность

Как рассказал «Известиям» глава рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений Дмитрий Скриванов, поправка к законопроекту о гарантированном пенсионном продукте (ГПП) будет рассмотрена на ближайшем заседании группы.

Предлагается сделать так, как это сегодня практикуется, к примеру, при использовании материнского капитала. Предполагается, что люди получат свои накопления в собственность и должны иметь право распоряжаться ими с максимальной отдачей и эффективностью.
Читайте также
Минфин: новой накопительной пенсионной системой воспользуется миллион россиян

По его словам, ключевой смысл всех предложений по развитию негосударственного пенсионного обеспечения как раз и заключается в том, чтобы пенсионные продукты стали более удобными, привлекательными для людей, оказывали им реальную поддержку. Что же касается условий предоставления средств гражданам, то они, как пояснил Дмитрий Скриванов, как раз должны быть обсуждены на заседании парламентской рабочей группы.

Законопроект о ГПП на прошлой неделе презентовали Минфин и Центробанк. Он подразумевает появление новой государственной накопительной пенсионной системы, которой по желанию сможет воспользоваться каждый россиянин. Он позволит гражданам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства. Согласно новой системе, пенсионный взнос, не превышающий 6% от зарплаты, будет освобожден от налога на доход физлиц.

Как пояснили «Известиям» в Минфине, инициатива Дмитрия Скриванова будет рассмотрена, поскольку в настоящее время документ проходит общественное обсуждение, в рамках которого могут быть приняты иные предложения по использованию средств.


Нажмите,
чтобы включить звук

— В текущей версии законопроекта предусмотрено, что участник ГПП при наличии у него заболевания, которое соответствует перечню социально значимых, может обратиться за получением выплаты по пенсионному продукту в размере фактически произведенных расходов по дорогостоящим видам лечения в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, не превышающем средств ГПП участника, — добавили в пресс-службе ведомства.

Доживем ли до пенсии?

Читайте также
Северное влияние: самые высокие пенсии получают на Чукотке

В негосударственных пенсионных фондах инициативу о расширении возможностей использования средств, накопленных в рамках ГПП, поддержали.

— Россияне должны иметь доступ к своим накоплениям в определенных жизненных ситуациях, — заявил «Известиям» гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.

По его мнению, необходимо составить перечень таких обстоятельств, среди которых могут оказаться обучение детей, переобучение самого участника в предпенсионном возрасте, улучшение жилищных условий и получение медицинских услуг при наступлении инвалидности. Благодаря этому, человек будет осознавать, что он остается собственником накопленных средств и при необходимости может ими воспользоваться, что увеличит доверие к этому инструменту, полагает Александр Зарецкий.

Появление новых продуктов считает позитивным трендом и генеральный директор НПФ ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская:

Предложенная программа может быть интересна клиентам, так как имеет ряд отличий от существовавших ранее: для граждан будут расширены льготы по НДФЛ (при взносах на ГПП до 6% от дохода), предусмотрена более гибкая система взносов, также неиспользованную часть накопленной пенсии можно наследовать и другие.
Читайте также
Добровольным накоплениям добавляют гарантий

По ее словам, кроме того, у граждан будет возможность перевести в ГПП пенсионные накопления, сформированные в рамках обязательного пенсионного страхования, и увеличивать их уже за счет перечисления на пенсионный счет части своей зарплаты.

Глава аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис считает, что предложение может способствовать привлечению молодых клиентов. По его мнению, сейчас у россиян нет привычки откладывать на свою пенсию десятилетиями, а новые условия могут уровнять продукты НПФ, например, с долгосрочными банковскими вкладами.

— За рубежом неналоговые стимулы успешно применяются: в частности, по программе Lifetime Individual Savings Account (LISA) британцы в возрасте до 40 лет при софинансировании со стороны государства могут использовать пенсионные накопления на приобретение первого недорогого жилья, в том числе в складчину обоими супругами, — отметил Евгений Биезбардис.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, напротив, заявил «Известиям», что не считает инициативу полезной:

Депутаты пытаются применить аналогию с маткапиталом. Но дело в том, что накопления в системе НПФ направлены совершенно на другую целевую задачу: выплату пенсий. Если эти деньги будут потрачены на иные цели, тогда надо закрыть негосударственное пенсионное страхование, смысл которого в повышении уровня пенсионного обеспечения граждан.
Читайте также
Минтруд прокомментировал идею изменения выплат накопительной пенсии

При этом он допускает, что в России может быть применен аналог зарубежного опыта использования таких средств. Человек может получить эти деньги в нескольких экстраординарных случаях, либо когда ему нужно восстановить свою трудоспособность и провести дорогостоящее лечение, либо погасить долговые обязательства, чтобы не была арестована вся сумма накоплений.

— Это правильно, потому что это направлено на сохранение доходов человека и возможности его дальнейшего участия в негосударственном пенсионном страховании, — пояснил Александр Сафонов, подчеркнув, что речь идет о возвратных деньгах, которые он должен вернуть через пять лет.

— А тут, может, захочется ему завтра холодильник или квартиру купить — пусть покупает? Но это же не касса взаимопомощи, — отмечает эксперт.

Политолог Дмитрий Фетисов, напротив, считает, что граждане будут рады дополнительной возможности использовать пенсионные средства, особенно с учетом того, что не все рассчитывают дожить до пенсии. По его мнению, инициатива заслуживает того, чтобы ее обсуждать, и может быть поддержана кабмином, хотя бы потому, что население до сих пор остро реагирует на последствия пенсионной реформы, а любые послабления россиянами будут приветствоваться.

 Материнская плата: маткапитал не берут как взнос по льготной ипотеке
Виртуальный тупик: почему крупнейшие криптовалюты не оправдали надежд
Путин уволил одиннадцать генералов СК, МЧС и МВД
В России подан иск о возмещении морального вреда на 100 трлн руб
Вдова Кобзона судится с бизнесменом, задолжавшим $25 млн ее мужу
Путин одобрил изменения в закон о незаконной миграции
Проклятие фараонов. Как умирали археологи, откопавшие мумию
Россиянин пожаловался на оскорбившую его чувства обувь
Американец рассказал об ужасах в хоккейной России
Здоровье
В российские магазины завезут искусственное мясо Оно будет доступно в нескольких точках столицы.
Hi-Tech
FlyNova: появился первый летающий спиннер Для тех, кому надоели обычные
Авто
Карту дождей в Японии будут составлять «дворники» Автомобили передают данные о работе стеклоочистителей через Интернет в единую базу
Кино
Мэттью Макконахи — 50: лучшие роли главного красавчика Голливуда Актер, завоевавший мировую популярность и титул главного красавца Фабрики грез, пропавший с радаров, а затем как ни в чем не бывало триумфально вернувшийся на Олимп, явно не напрасно признан «самым удивительным в Голливуде». Вспоминаем его лучшие работы
Недвижимость
В Москве появились квартиры-кладовки
В России запустят новый вид ипотеки
В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»
Найдена самая роскошная дача Крыма
Дети
В сети восхитились красотой 15-летней дочери Олега Газманова Марианна приняла участие в новой фотосессии
Леди
Адриана Лима, Дрю Бэрримор, Карли Клосс и другие на научной премии Звезды стали гостями научного мероприятия.
Дом
В Москве появятся мини-синагоги шаговой доступности
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как взыскивают дачные взносы с должников?
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь