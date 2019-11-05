01:27 (мск), источник: Известия
Фитнес-сбор: налоговый вычет на занятия спортом готовят к лету 2020-го
Законопроект, позволяющий вернуть 13% от суммы расходов на абонементы, уже поступил в правительство.
Налоговый вычет на
Правительство готово рассмотреть на комиссии по законопроектной деятельности (КЗД) поправки Минфина в Налоговый кодекс о возврате НДФЛ за
Согласно документу, максимальная сумма, с которой можно получить вычет, — 120 тыс. рублей.
Конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые будет распространяться новый вычет, определят позже. После того, как закон вступит в силу, Министерство спорта разработает необходимый документ. Так, в законе «О физической культуре и спорте в РФ» появится определение
Известно, что вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий (например, футбольные матчи), а также на покупку спортивного оборудования.
Проект поправок в НК, разработанный Минфином, уже поступил в правительство, пока дата его рассмотрения не утверждена, но заседание должно состояться в ближайшее время, отметил источник «Известий» в кабмине.
Правительство может внести законопроект в Госдуму уже в декабре, сказал «Известиям» первый зампред комитета нижней палаты по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв.
Парламентарий предположил, что инициатива с высокой долей вероятности будет поддержана Госдумой. А значит, первое чтение документа может пройти достаточно оперативно, ещё до конца года.
Однако сам депутат считает, что было бы логичнее предлагать работодателям компенсировать сотрудникам затраты на
Сейчас россияне могут получить социальный налоговый вычет в размере 13% от своих расходов на платные медицинские услуги, лекарства, обучение и страхование. В год можно возместить НДФЛ по затратам на сумму до 120 тыс. рублей, сказано в Налоговом кодексе. Причем есть два способа. Налогоплательщики могут подать декларацию по окончании года, в течение которого были куплены товары или услуги. Или воспользоваться помощью работодателя в течение налогового периода, для этого необходимо написать соответствующее заявление. Однако налоговый вычет с расходов на фитнес можно будет получить лишь одним путем — при подаче налоговой декларации в ФНС, сказано в документах Минфина к законопроекту.
Поручение проработать вопрос предоставления такого вычета россиянам в апреле 2019 года дал правительству президент Владимир Путин. Впрочем, эта тема поднималась в правительстве и раньше: в 2017-м
Председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский сказал «Известиям», что поддержит проект, подготовленный Минфином. Он напомнил, что в весеннюю сессию был принят закон, согласно котором деятельность
Руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев отметил в разговоре с «Известиями», что налоговый вычет на фитнес — однозначно положительная мера, которая выгодна как гражданам, так и государству. Для россиян это возможность возврата части средств, потраченных на занятия спортом. Для государства — здоровое и трудоспособное население, что отвечает целям отечественной социальной политики.
Однако, по словам юриста, необходимо избежать злоупотреблений со стороны спортивных организаций после введения новой льготы. В частности, есть риск, что они повысят цены на свои услуги. Бизнес поймет, что появление вычета фактически означает 13-процентную скидку на