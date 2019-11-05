Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладовТолько за последнюю неделю это сделали уже шесть банков из топ-10 по величине портфеля вкладов населения
Фоторепортажи
24Уникальная красота и опасность Лофотенских островов
12И снова здравствуйте: как мексиканцы вызывают души умерших
11:29 (мск), источник: РИА Новости

Врачи рассказали, как можно компенсировать недостаток солнечного света

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Недостаток солнечного света негативно влияет как на психологическое, так и на физическое здоровье человека; чтобы избежать нежелательных осложнений, следует наладить режим сна, употреблять жирную морскую рыбу, а также заниматься спортом, проводить время с приятными людьми и выбирать яркую одежду и аксессуары, считают опрошенные РИА Новости врачи.

Источник: РИА Новости

«Недостаток солнечного света влияет совершенно точно, причем влияет в худшую сторону. Конечно, когда человек здоров, у него в жизни в целом все хорошо, то он малочувствителен к изменению погоды, но у большинства людей есть и какие-то слабые места в работе организма, и какие-то сложности в тех или иных сферах жизни, поэтому недостаток солнца является фактором, способствующим ухудшению настроения в сторону грусти, печали, пессимизма, апатии», — рассказал психолог Илья Шабшин.

Он отметил, что с точки зрения психологии недостаток света воспринимается человеком негативно — как более темная картина жизни, а солнечный свет, наоборот, является символом чего-то светлого и радостного.

Чтобы компенсировать дефицит солнца, психолог рекомендует включать дома яркий желтый свет, таким образом восполняя недостаток естественного света.
Новость
Объяснена разница между осенней хандрой и «биполярочкой»

Кроме того, по словам эксперта, следует выбирать светлые тона в одежде, в дождь брать с собой яркий зонтик, а в интерьер дома добавить разноцветные подушки и плед, они помогут настроиться на позитивный лад.

«Еще очень полезно не замыкаться в четырех стенах в одиночестве, а общаться с людьми, с которыми приятно быть вместе… Создавать себе позитивные эмоции и хорошее настроение», — подчеркнул эксперт.


Нажмите,
чтобы включить звук

В свою очередь, врач-терапевт Елена Тихомирова рассказала, что недостаток солнечного света может вызывать у человека дефицит витамина D и замедление метаболической активности.

Поэтому в серую осеннюю погоду следует уделять особое внимание питанию — есть жирную морскую рыбу, печень трески, морскую капусту, так как в этих продуктах содержится большое количество витамина D и йода, уточнила врач.

При этом витамин D рекомендуется принимать и в виде витаминов — раствора или капсул, но перед этим лучше сделать анализ крови и проконсультироваться со специалистом, отметила Тихомирова.

Новость
Московские врачи прокомментировали миф об облысении без шапки

По ее словам, важно также наладить режим сна и отдыха, ложиться спать следует в 22:00—23:00, чтобы организм успевал восстановиться после тяжелого дня.

Врачи сходятся во мнении, что для борьбы с дефицитом солнечного света необходимо заниматься спортом, так как движение способствует выделению гормонов радости — эндорфинов и дофаминов.

«Мы не можем влиять на погоду на улице, но мы можем и должны создавать сами условия и предпосылки для настроения. Важно понимать, что у нас нет пульта, на который можно нажать и почувствовать себя хорошо, то есть управления настроением не существует, но мы можем создавать условия, благодаря им будут и положительные эмоции, и хороший настрой», — резюмировал Шабшин.

 Перевозка Су-34 по обычной трассе повергла американцев в изумление
Почему фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило всех
Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%
Киселев объяснил протесты «сверхамбициями» студентов
Выезжавшую в Китай россиянку задержали с золотыми «стельками»
Судьи и депутаты получают самую высокую пенсию в России
«Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство спустя 40 лет
Что можно купить на среднюю французскую пенсию
Роспотребнадзор рассказал, чем опасны микрозаймы
Здоровье
В российские магазины завезут искусственное мясо Оно будет доступно в нескольких точках столицы.
Hi-Tech
FlyNova: появился первый летающий спиннер Для тех, кому надоели обычные
Авто
Штрафовать на ж/д переездах будут с помощью камер Правительство определит правила установки камер на железных дорогах
Кино
10-летняя дочь Витаса выступила в китайском шоу талантов Члены жюри восторженно отреагировали на номер Аллы
Недвижимость
В Москве появились квартиры-кладовки
В России запустят новый вид ипотеки
В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»
Найдена самая роскошная дача Крыма
Дети
36-летнюю Светлану Ходченкову поздравляют с беременностью (фото) Поклонники решили, что актриса станет мамой в первый раз
Леди
Екатерина Климова восхитила сеть «бесконечными» ногами Актриса опубликовала фото из отпуска.
Дом
В Москве появятся мини-синагоги шаговой доступности
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как взыскивают дачные взносы с должников?
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь