13:50 (мск), источник: ТАСС Наука
Более 60% популярных американских продуктов признали вредными
Ученые предлагают специально помечать такие продукты, а также не продавать их в школьных столовых.
ТАСС, 5 ноября. Американские диетологи провели «перепись» всех продуктов на рынке и выделили три главные черты особенно вкусной, но вредной пищи. Подобные блюда сочетают в себе большие количества жиров и соли, сахара и соли или сахара и жиров, Вредными ученые называют примерно 60% популярных продуктов на американском рынке. Их исследование опубликовал научный журнал Obesity.
«Если наши выводы подтвердятся, то нам, возможно, следует предупреждать покупателей о слишком привлекательном вкусе такой еды с помощью особых меток. Вдобавок можно ввести ограничения на ее продажу в школьных столовых, так как подобная пища негативно влияет на развитие тела и мозга детей», — сообщила Тера Фаццино, один из авторов исследования.
В последние годы медики и диетологи часто приходят к выводу, что у высококалорийной западной диеты есть ряд негативных черт, которые очень опасны для здоровья человека. К примеру, недавно исследователи выяснили, что жирная пища и фастфуд ускоряют развитие болезни Альцгеймера и меняют работу мозга так, что человек забывает, что он уже ел.
Аналогичными свойствами, как отмечает Фаццино, обладает не только фастфуд или просто жирная пища, но и другие высококалорийные блюда, которые заставляют человека переедать. Все ученые соглашаются в том, что подобные «сверхаппетитные продукты» существуют, однако никто, по ее словам, не пытался дать им точное определение.
Это мешало ученым решать две важные задачи. Невозможно было сравнивать результаты исследований подобных блюд между собой, что нужно для того, чтобы оценить их общую опасность для здоровья общества в целом, а также выделить те ключевые особенности в их химическом составе, которые лишают человека воли и заставляют переедать.
Диетологи из Канзасского университета попытались восполнить этот недостаток, проведя своеобразную «перепись» всех продуктов питания, доступных на американском рынке. В общей сложности они проанализировали свойства почти 8 тысяч продуктов, чей состав и пищевые качества детально изучили другие группы исследователей.
«Мы взяли описания пищевых свойств самых разных продуктов, начиная с популярных марок печенья и фастфуда и заканчивая сыром. Ввели их в программу, которая очень четко оценивала количество разных ингредиентов в них. Сравнивая их комбинации, мы пытались определить, какие компоненты определяли вкус и усиливали действие друг друга», — пояснила Фаццино.
Собрав эти данные, ученые подготовили несколько диаграмм, в которых продукты были сгруппированы по разным комбинациям ингредиентов. Это позволило им выделить три типа подобных комбинаций, которые были напрямую связаны с повышенной пищевой привлекательностью. Как оказалось, в них сочетались большие количества соли и жиров, сахара и жиров или же сахара и соли.
К первой категории относятся такие блюда, как бекон или
Фаццино и ее коллеги планируют провести аналогичные исследования для других регионов, в частности Италии, чья кухня сегодня считается одной из самых полезных для здоровья. Эти исследования, как надеются ученые, покажут, как именно следует регулировать американский и глобальный рынок фастфуда и как можно исправить эту ситуацию.