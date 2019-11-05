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13:50 (мск), источник: ТАСС Наука

Более 60% популярных американских продуктов признали вредными

Ученые предлагают специально помечать такие продукты, а также не продавать их в школьных столовых.

Источник: AP 2019

ТАСС, 5 ноября. Американские диетологи провели «перепись» всех продуктов на рынке и выделили три главные черты особенно вкусной, но вредной пищи. Подобные блюда сочетают в себе большие количества жиров и соли, сахара и соли или сахара и жиров, Вредными ученые называют примерно 60% популярных продуктов на американском рынке. Их исследование опубликовал научный журнал Obesity.

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«Если наши выводы подтвердятся, то нам, возможно, следует предупреждать покупателей о слишком привлекательном вкусе такой еды с помощью особых меток. Вдобавок можно ввести ограничения на ее продажу в школьных столовых, так как подобная пища негативно влияет на развитие тела и мозга детей», — сообщила Тера Фаццино, один из авторов исследования.

В последние годы медики и диетологи часто приходят к выводу, что у высококалорийной западной диеты есть ряд негативных черт, которые очень опасны для здоровья человека. К примеру, недавно исследователи выяснили, что жирная пища и фастфуд ускоряют развитие болезни Альцгеймера и меняют работу мозга так, что человек забывает, что он уже ел.

Аналогичными свойствами, как отмечает Фаццино, обладает не только фастфуд или просто жирная пища, но и другие высококалорийные блюда, которые заставляют человека переедать. Все ученые соглашаются в том, что подобные «сверхаппетитные продукты» существуют, однако никто, по ее словам, не пытался дать им точное определение.


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Это мешало ученым решать две важные задачи. Невозможно было сравнивать результаты исследований подобных блюд между собой, что нужно для того, чтобы оценить их общую опасность для здоровья общества в целом, а также выделить те ключевые особенности в их химическом составе, которые лишают человека воли и заставляют переедать.

Пища для разума

Диетологи из Канзасского университета попытались восполнить этот недостаток, проведя своеобразную «перепись» всех продуктов питания, доступных на американском рынке. В общей сложности они проанализировали свойства почти 8 тысяч продуктов, чей состав и пищевые качества детально изучили другие группы исследователей.

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«Мы взяли описания пищевых свойств самых разных продуктов, начиная с популярных марок печенья и фастфуда и заканчивая сыром. Ввели их в программу, которая очень четко оценивала количество разных ингредиентов в них. Сравнивая их комбинации, мы пытались определить, какие компоненты определяли вкус и усиливали действие друг друга», — пояснила Фаццино.

Собрав эти данные, ученые подготовили несколько диаграмм, в которых продукты были сгруппированы по разным комбинациям ингредиентов. Это позволило им выделить три типа подобных комбинаций, которые были напрямую связаны с повышенной пищевой привлекательностью. Как оказалось, в них сочетались большие количества соли и жиров, сахара и жиров или же сахара и соли.

К первой категории относятся такие блюда, как бекон или хот-доги, ко второй — мороженое или кондитерские изделия, а к третьей — попкорн и различные виды печенья. В общей сложности более половины продуктов, доступных на рынках США и всего мира в целом, входит как минимум в одну из этих трех категорий, а почти каждый десятый из них — сразу в две или во все три.

Фаццино и ее коллеги планируют провести аналогичные исследования для других регионов, в частности Италии, чья кухня сегодня считается одной из самых полезных для здоровья. Эти исследования, как надеются ученые, покажут, как именно следует регулировать американский и глобальный рынок фастфуда и как можно исправить эту ситуацию.

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