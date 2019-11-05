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17:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ядерные отходы времен холодной войны угрожают Центральной Азии

В опасной зоне находятся Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

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Согласно новым данным Европейской комиссии и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), свалка токсичных отходов в центрально-азиатском ущелье возле города Майлуу-Суу в Киргизии в ближайшее время может стать причиной загрязнения водоснабжения значительной части Центральной Азии.

Хвостохранилища здесь появились во времена холодной войны, когда в районе Майлуу-Суу начали добывать уран.

Закрытый город под названием «Почтовый ящик 200» был основан в 1946 году. На опасном производстве работали преимущественно политзаключенные и пленные немцы. Вскоре добыча урана в этом районе прекратилась, и на горных склонах оказались законсервированы тысячи тонн токсичных отходов.

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Часть из них оказалась на поверхности после сильных дождей и землетрясения в 1958 году. В результате ядовитыми веществами были отравлены рисовые поля в округе и воды вниз по течению реки.

Согласно новым данным, сейчас свалка находится в опасном положении. Если в этом районе случится оползень или пройдут сильные дожди, токсичные отходы попадут в реку Нарын (Сырдарья) и отравят всю Ферганскую долину, в которой проживает около 14 миллионов человек.

Чтобы укрепить хвостохранилища в Киргизии и перенести часть свалки в другое место, необходимо собрать около 30 миллионов евро. Кроме того, Европейская комиссия и ЕБРР планируют найти еще 40 миллионов евро для аналогичной очистки в соседнем Таджикистане, где в советское время также добывали уран.

Екатерина Гура

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