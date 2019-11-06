Топ-10 вещей, которые согреют вас даже в самую холодную погоду

Что пишут покупатели: Хорошее качество, нитки не торчат, запаха нет. Пледы мягкие, приятные и яркие. Даже после стирки цвет не тускнеет. Второй раз заказываю такие пледы у этого продавца. Заказ приходит в Москву за 3 недели, отслеживается.
Что пишут покупатели: Очень быстрая доставка. Цвета яркие, как на картинке. Мягкий, теплый, без изъянов! Большое спасибо продавцу за вложенный подарок — тоненький платочек. Вернусь за покупками однозначно.
Что пишут покупатели: Носки качественные, теплые. Подошли на 42 размер без проблем. Цвет темно-серый. Доставка около месяца. Покупали для холодной зимы, думаю, будут в самый раз.
Что пишут покупатели: Перчатки оказались лучше, чем я ожидала за такую цену: очень мягкие, двойные. На сенсоре работают. Шли до Москвы около месяца. Продавцу огромное спасибо за реально качественный товар!
Что пишут покупатели: Шапка отличная для своей цены, я не ожидала. Акрил, но очень хорошего качества, без запаха, ниток и петлей. Пришли достаточно быстро.
Что пишут покупатели: За такую цену пальто просто супер! Сшито аккуратно, на свой размер S заказала S — немного оверсайз, самое то! Цвет тоже крутой, на улице ярче смотрится. Годится для холодной осени, думаю, максимум до -10.
Что пишут покупатели: Отличный пуховик, прибыл в Уфу за 2 недели. Материал хороший, швы ровные, замки качественные, образец пуха прилагается. Отсутствует петелька для вешалки, но это поправимо. На рост 170 см брал размер L.
Что пишут покупатели: Температуру держит, не протекает, жаль только, что рисунок попался не тот, который хотела. Но в целом я довольна.
Что пишут покупатели: Пришли меньше чем за месяц, на первый взгляд очень короткие, но, когда надеваешь, они не только в ширину растягиваются, но и в длину. В общем, хорошие. Есть две полоски швов как сзади, так и впереди.
Что пишут покупатели: Быстро доставили, качество супер. Единственное — заказывайте на 1−2 размера больше.
Что пишут покупатели: Посылка пришла за несколько дней в МО курьером. Упаковка была помята, но внутри все цело. В подарок положили что-то вроде горчичников. Грелка не такая красочная, как на картинках, но главное, что она выполняет свою функцию.