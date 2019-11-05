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18:05 (мск), источник: Секрет Фирмы

Четыре спальни и пять ванных. Жена российского миллиардера поселилась на самой дорогой улице Нью-Йорка

Александра Мельниченко, жена российского миллиардера Андрея Мельниченко, купила квартиру за $12,8 млн на самой дорогой улице Нью-Йорка — Central Park South. Об этом сообщило издание The New York Times. В квартире Мельниченко четыре спальни и пять ванных комнат.

Источник: РИА "Новости"

Покупка стала второй по величине сделкой с недвижимостью в Нью-Йорке в октябре 2019 года. Издание The Real Deal утверждает, что Мельниченко купила не квартиру, а пентхаус. При этом в 2010 году она приобрела другой пентхаус в том же доме. Тогда жена бизнесмена заплатила $12,2 млн.

В октябре компания PropertyClub назвала Central Park South самой дорогой улице в Нью-Йорке. Больше половины недвижимости на ней стоит дороже $9,8 млн. Улица расположена рядом с Центральным парком. На Central Park South находятся небоскребы, объединенные в комплекс «Ряд миллиардеров».

Состояние Андрея Мельниченко оценивается в $13,8 млрд, он занимает восьмое место в списке Forbes. Бизнесмен владеет акциями «Еврохима» и угольной компании СУЭК.

Анна Шахова

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