Четыре спальни и пять ванных. Жена российского миллиардера поселилась на самой дорогой улице Нью-Йорка

Покупка стала второй по величине сделкой с недвижимостью в Нью-Йорке в октябре 2019 года. Издание The Real Deal утверждает, что Мельниченко купила не квартиру, а пентхаус. При этом в 2010 году она приобрела другой пентхаус в том же доме. Тогда жена бизнесмена заплатила $12,2 млн.
В октябре компания PropertyClub назвала Central Park South самой дорогой улице в Нью-Йорке. Больше половины недвижимости на ней стоит дороже $9,8 млн. Улица расположена рядом с Центральным парком. На Central Park South находятся небоскребы, объединенные в комплекс «Ряд миллиардеров».
Состояние Андрея Мельниченко оценивается в $13,8 млрд, он занимает восьмое место в списке Forbes. Бизнесмен владеет акциями «Еврохима» и угольной компании СУЭК.