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19:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийка претендует на звание женщины с самыми длинными ногами в мире

Представители Книги рекордов Гиннесса пока не дали свой ответ.

42-летняя бывшая модель из Австралии Кэролайн Артур с ростом 186 сантиметров является обладательницей чрезвычайно длинных ног. Их длина — 131,6 сантиметров, что составляет 69 процентов тела Кэролайн.

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Австралийка признается, что в детстве всегда была выше одноклассников и учителей и очень из-за этого комплексовала. Но в 17 лет родители записали ее в школу моделей, и это заставило ее полюбить свои длинные ноги и нетипичный для Австралии рост.

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С мамой.
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Кэролайн призналась, что сейчас очень гордится своими длинными ногами, но испытывает трудности, когда водит машину или путешествует, так как ей всегда недостаточно пространства между сиденьями, пишет Daily Mail.

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Несмотря на то, что с выбором одежды вопросов больше не возникает, им с супругом все-таки пришлось переделать стандартную кровать, чтобы Кэролайн могла комфортно на ней помещаться.

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Сейчас Артур является не самой высокой в семье — ее 16-летний сын Купер уже вырос до 2 метров и 5 сантиметров, а его ноги примерно такой же длины, как у мамы. А вот 18-летняя дочь Зои — самый низкий член семьи, ее рост составляет 175 сантиметров.

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С сыном и дочкой.

В 2016 году Кэролайн подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы претендовать на звание обладательницы самых длинных ног в мире.

Однако здесь уже есть победитель — россиянка Светлана Панкратова, чьи ноги длиннее на 4 миллиметра.
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Но, возможно, Артур еще получит свое рекордное звание. В данный момент представители Книги рекордов обсуждают возможность изменения категории или даже введения новой, что позволит делать замеры по-другому, принимая во внимание соотношение ног и тела.

Екатерина Гура

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