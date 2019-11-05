19:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийка претендует на звание женщины с самыми длинными ногами в мире
Представители Книги рекордов Гиннесса пока не дали свой ответ.
42-летняя бывшая модель из Австралии Кэролайн Артур с ростом 186 сантиметров является обладательницей чрезвычайно длинных ног. Их длина — 131,6 сантиметров, что составляет 69 процентов тела Кэролайн.
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Кэролайн призналась, что сейчас очень гордится своими длинными ногами, но испытывает трудности, когда водит машину или путешествует, так как ей всегда недостаточно пространства между сиденьями, пишет Daily Mail.
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Сейчас Артур является не самой высокой в семье — ее 16-летний сын Купер уже вырос до 2 метров и 5 сантиметров, а его ноги примерно такой же длины, как у мамы. А вот 18-летняя дочь Зои — самый низкий член семьи, ее рост составляет 175 сантиметров.
В 2016 году Кэролайн подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы претендовать на звание обладательницы самых длинных ног в мире.
Но, возможно, Артур еще получит свое рекордное звание. В данный момент представители Книги рекордов обсуждают возможность изменения категории или даже введения новой, что позволит делать замеры
Екатерина Гура