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20:22 (мск), источник: BBC News Русская служба

Экс-лидер бойз-бэнда East 17 пожаловался, что может стать бездомным

Звезда популярной в 1990-е годы группы East 17 Брайан Харви заявил, что может остаться без крыши над головой после того, как ему пересмотрели размер пособия по безработице. На своем канале в YouTube он разместил видео, в котором его выгоняют из центра занятости в Уолтамстоу на востоке Лондона за ругань с персоналом.

Брайан Харви был лидером популярного бойз-бэнда East 17, песни которого входили в топ-20 лучших композиций в Великобритании, а четыре альбома группы побывали в топ-10 британского чарта.

Группа продала около 20 миллионов экземпляров своих альбомов.

Сейчас, однако, дела у некогда легендарного вокалиста обстоят не очень хорошо: на своем канале в YouTube, на который подписано 21,4 тыс. пользователей, он опубликовал видео, на котором он ругается с работниками центра занятости и поясняет, что ему пересмотрели размер пособия по безработице, из-за чего он вынужден выживать и даже может потерять свое жилье.

«Бандиты и убийцы. Теперь я стану бездомным. Они только что подписали мне смертный приговор», — написал 45-летний Харви под видео.

Бывшему музыканту урезали пособие из-за получения «ложной информации». Неясно, что имеется в виду, но, судя по словам Харви, социальные службы решили, что он неверно указал свои доходы.

«Я не могу ничего получить после продажи 22 миллионов пластинок и налогов, которые я заплатил», — кричит экс-музыкант работнику центра на видео. Иронично, что именно почтовый код района Уолтамстоу Е17 и стал названием группы, которая принесла ему мировую славу.

Его доля от музыкальных произведений больше практически не начисляется, сказал Харви изданию Mirror.

По-моему, последнее, что приходило, это 80 фунтов стерлингов.
Брайан Харви
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Он объяснил пересмотр своего пособия звонком «тролля», который хочет создать ему проблемы. Тот якобы заявил, что Харви зарабатывает деньги. Сам музыкант утверждает, что у него нет никакого заработка.

Известно, что экс-вокалист East 17 страдает от тревожности и депрессии.


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«Если они урежут мне пособие, то мне придется вернуться к концертной деятельности, и тогда, если со мной что-то случится, это будет их вина, и это будет на их плечах. Они знают, что моя жизнь в опасности», — заявил Харви в комментарии Mirror.

В британском министерстве труда изданию заявили, что безопасность трудящихся — это приоритет для них и в ведомстве всегда следят за благополучием уязвимых работников.

Известный эксцентрик

Звездный период для Брайана Харви закончился в 1997 году

На протяжении своей карьеры Харви неоднократно попадал в заголовки газет из-за своего эксцентричного поведения.

Успешный период группы East 17, в которой помимо Харви выступали Тони Мортимер, Джон Хенди и Терри Колдуэлл, продолжался с 1991 по 1998 годы.

Группа больше всего запомнилась благодаря хитам Stay Another Day и It’s Alright.

В 1997 году Харви выгнали из нее после того, как он в радиоинтервью рассказал, что водил машину под действием тяжелых наркотиков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Этот проступок вызвал осуждение даже у Палаты общин, и хотя музыкант позже извинился, в группу в том году он не вернулся. В знак протеста тогда 11 радиостанций исключили песни группы из своих плейлистов.

В 1998 году группа предприняла попытку вернуться на сцену и снова взяла в состав Харви. Но подобного прошлым музыкальным успехам коллективу добиться не удалось. Во многом это было связано с тем, что вскоре после Харви группу покинул другой ее заметный участник, Тони Мортимер, — и так и не вернулся.

В 2001 году на Харви напали в клубе, жестоко его избив, после чего он был вынужден сделать пластическую операцию и пройти через долгое и мучительное восстановление.

Музыкант страдал от депрессии большую часть своей взрослой жизни.

В 2005 году его госпитализировали после попытки самоубийства. В том же году он попал под автомобиль при загадочных обстоятельствах. Как рассказал сам Харви, он съел три картофеля в мундире с майонезом, тунцом и сыром и вышел из машины не глядя, так как хотел облегчить желудок.

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате у него оказались повреждены легкие, сломаны ребра и таз в семи местах. Певец признался, что с тех пор никогда не ел картофель в мундире.

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В 2015 году он опубликовал на своем канале в YouTube видео, где разбивает платиновые диски, которые он получил во времена выступления в составе группы East 17. «Это то, что я думаю о тебе, офигенная музыкальная индустрия», — сказал он в ролике.

В 2018 году он разместил видео, в котором утверждал, что не покидал своего жилья в течение пяти лет. «Я был заключенным в собственном доме», — говорил он.

В марте этого года музыкант в прямом эфире на своей странице описал свои финансовые проблемы и попросил встречи с тогдашним премьер-министром Терезой Мэй.

Позже в полиции сообщили, что его доставили в больницу после угроз покончить с собой для оценки его психического здоровья.

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