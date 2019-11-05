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20:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантский орел атаковал беспилотник (видео)

В результате инцидента никто не пострадал.

39-летний американский комик Джошуа Джордан отправился со своей семьей в Сноумасс-Виллидж, штат Колорадо, чтобы запечатлеть прекрасные виды над знаменитыми горными вершинами Марун Беллс с помощью своего беспилотника.

Джошуа управлял дроном, пытаясь снять пейзажи с лучшего ракурса, когда его супруга сообщила, что видит большую птицу рядом с аппаратом.

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Опасаясь за «жизнь» своего беспилотника стоимостью в 2 тысячи долларов, Джошуа решил сменить траекторию и уйти подальше от птицы, явно защищавшей свою территорию.

Однако тут случилось неожиданное. Гигантский орел буквально упал на дрон и со всей силы ударил его мощными когтистыми лапами.

К счастью, дрон после атаки не потерял управления, и Джошуа смог вернуть его на землю в целости и сохранности. Как сообщил мужчина, беспилотник получил несколько царапин, а также ему потребовалось заменить пару винтов. Джошуа рассказал, что орел в результате инцидента не пострадал, и больше на летательный аппарат не нападал.

Екатерина Гура

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