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01:53 (мск), источник: Интерфакс

Меркель в юности мечтала проехать по США на машине под музыку Брюса Спрингстина

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU — Канцлер Германии Ангела Меркель накануне 30-летнего юбилея падения Берлинской стены дала интервью еженедельнику Der Spiegel, в котором рассказала, что в юности мечтала проехать по Америке на машине.

Источник: Reuters

Отвечая на вопрос о том, что она сделала бы, если бы Берлинская стена не была разрушена, канцлер, которая сама жила в ГДР, сказала: «Я бы осуществила мою мечту: в ГДР женщины выходили на пенсию в 60 лет, еще пять лет назад я забрала бы свой паспорт и поехала в Америку. Пенсионеры в ГДР могли свободно путешествовать — тот, кто больше не был нужен в качестве социалистического работника, мог уезжать». На момент падения Стены будущему канцлеру Германии было 35 лет.

Перед этим, по ее словам, она путешествовала бы по Германии.

Но моей первой большой поездкой была бы Америка. Из-за размаха, многообразия, культуры. Увидеть скалистые горы, ехать на машине и слушать Брюса Спрингстина — это было моей мечтой.
Ангела Меркель

При этом она сказала, что большие машины не любит. «Но это могло бы быть что-нибудь получше «Трабанта», — сказала она.

Источник: AP 2019

Для Меркель 9 ноября 1989 года, день падения Берлинской стены, «радостный момент в немецкой истории». «Так много людей мечтали с 1949 по 1989 год о свободе, и вдруг мы смогли об этом заговорить!» — сказала она.

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Годовщина падения Берлинской стены отмечается 9 ноября. По традиции у Бранденбургских ворот пройдет концерт, для мероприятия движение машин в центре города перекроют. Частично улицы уже перекрыты — сцена и праздничные украшения уже установлены.

Помимо этого, в городе пройдут концерты, литературные вечера и кинопоказы, посвященные событиям 9 ноября 1989 года. Официальная часть праздника пройдет в музее Берлинской стены на улице Бернауэр штрассе. Как ожидается, в ней примут участие президенты Словакии, Польши, Чехии и Венгрии, вместе с Меркель они посетят памятные места и церковь, которую разрушили для того, чтобы построить на ее месте бетонное заграждение.


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Берлинская стена просуществовала как госграница между ГДР и ФРГ с 1961 по 1989 год.

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