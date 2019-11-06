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01:11 (мск), источник: Интерфакс

Водительские права Брежнева выставят на торги за 1,5 млн рублей

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU — Водительское удостоверение Леонида Брежнева на управление всеми видами транспорта, выданное ему в 1976 году, выставят на торги, предполагаемая цена лота — 1,35 — 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома «Литфонд».

Источник: РИА "Новости"

«Мотоциклы, легковые и грузовые автомобили, автобусы — Леонид Ильич мог управлять всем. Водительское удостоверение ААК № 000077. 10,5×7,5 см. В отличном состоянии. Естественно, что владелец был допущен для управления всеми категориями транспортных средств», — говорится в описании лота.

Вместе с водительским удостоверением на торги выставлен талон предупреждений, в котором отмечались нарушения водителя.
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«Оба документа заламинированы. Выданы 10 декабря 1976 года — практически в день 70-летия Леонида Ильича. По свидетельству сдатчика, это был “шуточный подарок” от министра МВД Николая Анисимовича Щелокова», — отмечается в сообщении.

Как пояснили в аукционном доме, документы хранились на даче Брежнева. «Когда в 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача была передана ему в пользование. Вещи и документы стали достоянием рынка», — говорится в сообщении пресс-службы.


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Эстимейт водительского удостоверения 1,35 млн — 1,5 млн рублей.

Аукцион пройдет 14 ноября.

Также на торги выставлены опись Московской оружейной палаты 1884−1893 гг, начальная стоимость 250−260 тыс. рублей, издание «Россия в ее прошлом и настоящем (1613−1913). В память 300-летия Дома Романовых» 1914 года в цельнокожаном издательском переплете с золотым и полихромным тиснением за 180−200 тыс. рублей.

Коллекционеры смогут приобрести три письма поэтессы Анны Ахматовой и технический экземпляр ее книги «Стихотворения» (1961), с автографом автора, эстимейт — 120−130 тыс. рублей.

Также можно найти несколько прижизненных изданий произведений Александра Пушкина.

Среди лотов также первое издание одного из наиболее редких романов Федора Достоевского «Подросток», экземпляр с сохранением издательских обложек представляет коллекционную ценность, начальная цена 750−800 тыс. рублей. Также на торги выставлен сборник «Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении» (полное собрание из 12 томов) за 1,35 -1,5 млн рублей.

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