РБК: МВД установит «блокираторы» сотовой связи в тюрьмах

Такое поручение выдала коллегия Министерства внутренних дел по итогам заседания 1 ноября. Ведомства должны проработать вопрос о «блокираторах» до 30 июля 2020 года. По словам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова РБК, законопроект об ограничениях связи в местах лишения свободы внесет в Госдуму депутат от «Единой России» и заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Информацию изданию подтвердил сам Хинтшейн.
Речь идет о законах «О связи», «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания…» и «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых…».
Документ обяжет сотовых операторов прекратить оказывать услуги определенным абонентам, в случае получения соответствующего заявления от начальника исправительного учреждения.
«С помощью мобильных телефонов осужденные могут не только совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки и т. д.», — подчеркнул Хинштейн. По его словам, несмотря на запрет использования телефонов в исправительных учреждениях, ежегодно там изымается около 60 тыс. гаджетов.