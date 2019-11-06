Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

Артистка обвинила СМИ в невежестве и «перекручивании фактов».
«Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью! Эта номинация никак не привязана к стране или к гражданству», — отметила Maruv.
Певица подчеркнула, что она является «мировым» артистом и имеет право выступать в любой стране.
Ранее Maruv номинировали на премию «Лучший артист “MTV Россия”», она стала лучшим исполнителем. Многие российские и украинские СМИ после этого назвали ее «лучшей российской певицей». Пользователи твиттера писали, что MTV «ошиблись со страной», и в шутку предлагали украинскому правительству определить, «зрада это или перемога».
В 2019 году Maruv победила в финале национального украинского отбора на Евровидение, однако ей пришлось отказаться от участия, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступления в России.