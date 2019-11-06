Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Копить или купить? Почему россияне не привыкли делать сбережения
Фоторепортажи
13Победители конкурса Spotlight Awards
16«Все вышло из-под контроля»
09:56 (мск), источник: РИА Новости

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украинская певица Maruv прокомментировала в Instagram скандал, который разразился после ее победы в номинации «Лучший артист по версии телеканала “MTV Россия”» в рамках ежегодной премии MTV Eurоpe Music Awards.

Источник: РИА Новости

Артистка обвинила СМИ в невежестве и «перекручивании фактов».

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Киркоров, Познер и другие российские знаменитости, которые родились за границей

«Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью! Эта номинация никак не привязана к стране или к гражданству», — отметила Maruv.

Певица подчеркнула, что она является «мировым» артистом и имеет право выступать в любой стране.

Ранее Maruv номинировали на премию «Лучший артист “MTV Россия”», она стала лучшим исполнителем. Многие российские и украинские СМИ после этого назвали ее «лучшей российской певицей». Пользователи твиттера писали, что MTV «ошиблись со страной», и в шутку предлагали украинскому правительству определить, «зрада это или перемога».

В 2019 году Maruv победила в финале национального украинского отбора на Евровидение, однако ей пришлось отказаться от участия, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступления в России.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
Россияне набрали кредитов ради старых долгов
Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию
Следствие установило связи между сотрудниками ФСБ и банкирами
Опрос: ради четырехдневки россияне готовы трудиться дольше
Мошенники освоили новый способ воровства данных из банков
СМИ сообщили о возвращении контроля над нефтяным месторождением
Здоровье
Можно ли есть яйца с трещиной АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
Hi-Tech
Новинка Apple потрясла рынок. Подробности Самая странная новинка Apple
Авто
У «Тойоты» появился кроссовер «за миллион рублей» Новый компактный Toyota Raize оказался близнецом Daihatsu Rocky, однако для зарубежных рынков Toyota готовит другую версию
Кино
10-летняя дочь Витаса покорила зрителей китайского шоу талантов Алла продемонстрировала навыки владения восточными единоборствами и спела вместе с отцом
Недвижимость
В Москве появились квартиры-кладовки
В России запустят новый вид ипотеки
В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»
Найдена самая роскошная дача Крыма
Дети
Повзрослевшую дочь Лолиты осыпали комплиментами Ева получила трогательное поздравление от мамы
Леди
Екатерина Стриженова сбросила 12 килограммов 51-летняя телеведущая раскрыла секрет своей диеты.
Дом
В Москве появятся мини-синагоги шаговой доступности
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как взыскивают дачные взносы с должников?
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь