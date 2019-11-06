12:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Необычный тест показал, как видят мир городские жители
Группа британских исследователей разработала визуальный тест, который показывает, насколько наше восприятие мира зависит от среды обитания.
На изображении скомбинированы очертания животных и предметов, например, лошади и стола, слона и дивана. Ученые предложили взглянуть на серию таких картинок 20 добровольцам.
Те из них, кто жил в сельской местности, сперва замечали очертания животных. Обитатели городов первым делом видели вещи, созданные людьми.
У людей, которые живут в крупных промышленных городах, меняется взгляд на мир, подытожили специалисты в Proceedings of the Royal Society B.
Анна Лысенко