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12:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Необычный тест показал, как видят мир городские жители

Группа британских исследователей разработала визуальный тест, который показывает, насколько наше восприятие мира зависит от среды обитания.

Источник: AHAMED MIFLAH HUSSAIN ISMAIL

На изображении скомбинированы очертания животных и предметов, например, лошади и стола, слона и дивана. Ученые предложили взглянуть на серию таких картинок 20 добровольцам.

Те из них, кто жил в сельской местности, сперва замечали очертания животных. Обитатели городов первым делом видели вещи, созданные людьми.

В обработке информации люди полагаются на прошлый опыт, объясняют исследователи. Классический пример — это случай, когда «оторванный от природы» человек принимает змею за садовый шланг.

У людей, которые живут в крупных промышленных городах, меняется взгляд на мир, подытожили специалисты в Proceedings of the Royal Society B.

Анна Лысенко

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