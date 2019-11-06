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13:42 (мск), источник: РИА Новости

В Париже госпитализировали Катрин Денев, сообщили СМИ

ПАРИЖ, 6 ноя — РИА Новости. Знаменитая французская актриса, 76-летняя Катрин Денев в ночь на среду госпитализирована в одну из парижских больниц, сообщает газета Parisien.

Источник: РИА Новости

Точный диагноз кинодивы не сообщается, как и название медицинского учреждения.

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«По нашим сведениям, она госпитализирована в серьезном состоянии, которое требует глубоких обследований», — отмечает издание.

Катрин Денев — один из символов французского кинематографа. Актриса стала звездой еще на старте своей карьеры — в 1964 весь мир сопереживал юной Женевьеве в ее исполнении в фильме «Шербурские зонтики». Картина получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля и был восторженно принят публикой со всего мира.

Год спустя Денев исполнила главную роль в черно-белом триллере Романа Полански «Отвращение», также высоко оцененном кинокритиками и зрительской аудиторией. В последующие годы актриса снялась в более чем 120 фильмах, среди которых работы ведущих режиссеров мира, в том числе Жака Деми, Марко Феррери, Луиса Бунюэля, Аньес Варда, Франсуа Трюффо, Тони Скотта, Франсуа Озона, Ларса фон Триера и многих других.

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