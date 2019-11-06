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14:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник-самоучка превратил дома и стадионы в абстрактные картины

Яркие жизнерадостные работы — словно пилюля от депрессии.

Аргентинский художник Элиан Чали стал известен во всем мире благодаря необычным муралам, в которых он сочетает яркие краски и абстрактные формы.

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Размещая квадраты, мазки и завитки на углах зданий, он создает иллюзию плавающих узоров. Четкие линии кажутся почти цифровыми, а не нарисованными вручную.

Работы мастера можно увидеть не только в Аргентине, но и в Бельгии, Канаде, Италии, на Тайване и во многих других странах.

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Анна Лысенко

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