14:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник-самоучка превратил дома и стадионы в абстрактные картины
Яркие жизнерадостные работы — словно пилюля от депрессии.
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Яркие жизнерадостные работы — словно пилюля от депрессии.
Аргентинский художник Элиан Чали стал известен во всем мире благодаря необычным муралам, в которых он сочетает яркие краски и абстрактные формы.
Размещая квадраты, мазки и завитки на углах зданий, он создает иллюзию плавающих узоров. Четкие линии кажутся почти цифровыми, а не нарисованными вручную.
Работы мастера можно увидеть не только в Аргентине, но и в Бельгии, Канаде, Италии, на Тайване и во многих других странах.
Анна Лысенко