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14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дрон снял падение велосипедиста во время установления рекорда (видео)

В этот раз в Книгу рекордов спортсмен не попал.

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Немецкий велосипедист Йоханнес Фишбах попытался побить собственный мировой рекорд по самому длинному прыжку на горном велосипеде. В качестве площадки он выбрал 140-метровый лыжный трамплин Vogtland Arena в немецком Клингентале.

Сначала все шло хорошо. На своем горном велосипеде спортсмен развил скорость до 90 километров в час, но в прыжке допустил ошибку. Он перевернулся в воздухе, слетел с велосипеда и упал на трамплин.

К счастью, серьезных травм ему удалось избежать. Уже через пару секунд он самостоятельно поднялся и приветствовал зрителей и судей.

Все это снял на камеру беспилотник. 30-летний друг Фишбаха и пилот дрона Фил Фрейботт отметил, что был в ужасе, увидев, как спортсмен падает с высоты на землю. Тем не менее он продолжил снимать происходящее.

Сообщается, что несколько лет назад Йоханнес Фишбах преодолел дистанцию в 50 метров, спрыгнув с лыжного трамплина на высоте 85 метров.

Екатерина Гура

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