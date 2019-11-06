14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дрон снял падение велосипедиста во время установления рекорда (видео)
В этот раз в Книгу рекордов спортсмен не попал.
Немецкий велосипедист Йоханнес Фишбах попытался побить собственный мировой рекорд по самому длинному прыжку на горном велосипеде. В качестве площадки он выбрал 140-метровый лыжный трамплин Vogtland Arena в немецком Клингентале.
Сначала все шло хорошо. На своем горном велосипеде спортсмен развил скорость до 90 километров в час, но в прыжке допустил ошибку. Он перевернулся в воздухе, слетел с велосипеда и упал на трамплин.
Все это снял на камеру беспилотник. 30-летний друг Фишбаха и пилот дрона Фил Фрейботт отметил, что был в ужасе, увидев, как спортсмен падает с высоты на землю. Тем не менее он продолжил снимать происходящее.
Сообщается, что несколько лет назад Йоханнес Фишбах преодолел дистанцию в 50 метров, спрыгнув с лыжного трамплина на высоте 85 метров.
Екатерина Гура