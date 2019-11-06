15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит церковь-небоскреб в Гонконге (фото)
Необычный дизайн.
В густонаселенном районе Гонконга появилось новое здание Уэслианской методистской церкви. В небоскребе 21 этаж, и по форме здание напоминает слезу.
Архитекторам из студии Rocco Design Architects пришлось потрудиться, чтобы уместить все необходимое на площади 800 квадратных метров.
На самом верху расположена часовня с видом на гавань, а молельня находится в подвале, пишет Archinect.
Кроме того, внутри также есть общественные пространства, зал для конференций, офисы, помещения для социальных служб, комнаты для персонала, столовая и детская комната.
На внешней стене здания расположены небольшие колокола.
Екатерина Гура