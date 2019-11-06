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15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит церковь-небоскреб в Гонконге (фото)

Необычный дизайн.

6
фотографий
6
фотографий

В густонаселенном районе Гонконга появилось новое здание Уэслианской методистской церкви. В небоскребе 21 этаж, и по форме здание напоминает слезу.

Архитекторам из студии Rocco Design Architects пришлось потрудиться, чтобы уместить все необходимое на площади 800 квадратных метров.

Именно из-за нехватки пространства церковь решили строить вертикально: площадь здания внутри — 11 тысяч квадратных метров.

На самом верху расположена часовня с видом на гавань, а молельня находится в подвале, пишет Archinect.

Кроме того, внутри также есть общественные пространства, зал для конференций, офисы, помещения для социальных служб, комнаты для персонала, столовая и детская комната.

На внешней стене здания расположены небольшие колокола.

Екатерина Гура

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