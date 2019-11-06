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15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Индиец умер, пытаясь на спор съесть 50 вареных яиц

Мужчина осилил лишь 41 штуку.

Источник: @foodiesfeed

42-летний житель индийского штата Уттар-Прадеш по имени Субхаш Йадав попал в заголовки местных СМИ по очень печальной причине.

Мужчина поспорил со своим другом, что сможет за один раз съесть 50 вареных яиц. В случае победы ему бы досталось 2000 рупий (примерно 1800 рублей), пишет Vice.

Но Йадав переоценил свои силы.

Он смог съесть лишь 41 яйцо, после чего ему стало плохо, и он потерял сознание.

Мужчина был срочно доставлен в больницу, где скончался не приходя в сознание. Медики не назвали точную причину смерти, но уточнили, что она связана с перееданием.

Кстати, это не единственный подобный случай. В 2012 году австралиец скончался после того, как выпил 28 сырых яиц на спор.

Екатерина Гура

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