15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Индиец умер, пытаясь на спор съесть 50 вареных яиц
Мужчина осилил лишь 41 штуку.
42-летний житель индийского штата
Мужчина поспорил со своим другом, что сможет за один раз съесть 50 вареных яиц. В случае победы ему бы досталось 2000 рупий (примерно 1800 рублей), пишет Vice.
Но Йадав переоценил свои силы.
Мужчина был срочно доставлен в больницу, где скончался не приходя в сознание. Медики не назвали точную причину смерти, но уточнили, что она связана с перееданием.
Кстати, это не единственный подобный случай. В 2012 году австралиец скончался после того, как выпил 28 сырых яиц на спор.
Екатерина Гура