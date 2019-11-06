16:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Челябинске нашли копию Дженнифер Лопес (фото)
Девушка на 30 лет младше звезды.
19-летняя студентка из Челябинска Наталья Мирских благодаря своей внешности стала героиней зарубежных СМИ. Дело в том, что девушка невероятно похожа на латиноамериканскую певицу и актрису Дженнифер Лопес, которая старшее россиянки на 30 лет.
Наталья признается, что на улицах ее часто путают со звездой, и это неудивительно. Глядя на ее снимки в Instagram совершенно невозможно отличить Наташу от зарубежной звезды.
Такое невероятное сходство студентка решила использовать в своих интересах и начала модельную карьеру.
Екатерина Гура