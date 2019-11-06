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17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец показал, как изменился за три года трезвости

Кажется, это совсем другой человек.

37-летний пользователь сайта Reddit из США по имени Кенни Данн поделился своей историей и серией снимков, которые показывают, как менялась его внешность на протяжении последних трех лет.

Дело в том, что до 2016 года мужчина злоупотреблял алкоголем. В интервью изданию Bored Panda он рассказал, что начал пить еще в колледже, но примерно в возрасте 27 лет эта привычка превратилась в проблему. Он стал пить много и ежедневно. В сутки от мог выпить от 12 до 24 напитков, а три-четыре раза в неделю напивался до бессознательности.

Переломный момент наступил в 2016 году, когда мужчина купил в честь отпуска недельный запас пива, но полностью выпил его буквально за пару часов.

Тогда он решил, что с этим нужно что-то делать, и записался в клуб «Анонимных алкоголиков».

Чтобы как-то себя мотивировать, Кенни начал делать селфи. Первое фото он снял, проведя сутки без алкоголя. Следующее было сделано через 12 дней, и оно уже сильно отличалось от предыдущего.

Кенни признался, что в успех его реабилитации близкие и знакомые не верили, а потому он поначалу не показывал им свои снимки. Зато в ноябре 2017 года, когда прошел ровно год трезвости, мужчина опубликовал серию фото на Reddit, чтобы поделиться своими успехами. Так, он завел традицию публиковать селфи «трезвости» раз в год.

В ноябре 2019 года Кенни снова вернулся на Reddit с новым снимком, и его на нем трудно узнать — настолько сильно он помолодел и преобразился.

Кроме того, американец сообщил, что раньше при росте 175 сантиметров он весил 112 килограммов, а сейчас, после трех лет без алкоголя, он весит 77,5 кг. Кенни начал заниматься спортом, но свои пищевые привычки особо не менял. Почти 35 килограммов он сбросил благодаря отказу от спиртного.

Екатерина Гура

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