Американец показал, как изменился за три года трезвости

37-летний пользователь сайта Reddit из США по имени Кенни Данн поделился своей историей и серией снимков, которые показывают, как менялась его внешность на протяжении последних трех лет.
Дело в том, что до 2016 года мужчина злоупотреблял алкоголем. В интервью изданию Bored Panda он рассказал, что начал пить еще в колледже, но примерно в возрасте 27 лет эта привычка превратилась в проблему. Он стал пить много и ежедневно. В сутки от мог выпить от 12 до 24 напитков, а три-четыре раза в неделю напивался до бессознательности.
Переломный момент наступил в 2016 году, когда мужчина купил в честь отпуска недельный запас пива, но полностью выпил его буквально за пару часов.
Тогда он решил, что с этим нужно что-то делать, и записался в клуб «Анонимных алкоголиков».
Чтобы как-то себя мотивировать, Кенни начал делать селфи. Первое фото он снял, проведя сутки без алкоголя. Следующее было сделано через 12 дней, и оно уже сильно отличалось от предыдущего.
Кенни признался, что в успех его реабилитации близкие и знакомые не верили, а потому он поначалу не показывал им свои снимки. Зато в ноябре 2017 года, когда прошел ровно год трезвости, мужчина опубликовал серию фото на Reddit, чтобы поделиться своими успехами. Так, он завел традицию публиковать селфи «трезвости» раз в год.
В ноябре 2019 года Кенни снова вернулся на Reddit с новым снимком, и его на нем трудно узнать — настолько сильно он помолодел и преобразился.
Кроме того, американец сообщил, что раньше при росте 175 сантиметров он весил 112 килограммов, а сейчас, после трех лет без алкоголя, он весит 77,5 кг. Кенни начал заниматься спортом, но свои пищевые привычки особо не менял. Почти 35 килограммов он сбросил благодаря отказу от спиртного.