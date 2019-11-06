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19:02 (мск), источник: Life.ru

Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. В связи с этим 76-летнюю кинодиву и госпитализировали. Об этом сообщает AFP со ссылкой на семью артистки.

Источник: AFP 2019

Сейчас Денев находится в одной из парижских больниц, куда ее доставили в ночь со вторника на среду. Более точных данных о состоянии актрисы пока нет.

Денев получила мировую известность за свои роли в фильмах «Шербурские зонтики», «Дневная красавица», «Индокитай», «Танцующая в темноте», «Восток — Запад» и «8 женщин».

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