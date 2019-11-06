19:02 (мск), источник: Life.ru
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. В связи с этим 76-летнюю кинодиву и госпитализировали. Об этом сообщает AFP со ссылкой на семью артистки.
Сейчас Денев находится в одной из парижских больниц, куда ее доставили в ночь со вторника на среду. Более точных данных о состоянии актрисы пока нет.
Денев получила мировую известность за свои роли в фильмах «Шербурские зонтики», «Дневная красавица», «Индокитай», «Танцующая в темноте», «Восток — Запад» и «8 женщин».