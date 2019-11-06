Опубликовано Chelsey Goold Понедельник, 4 сентября 2017 г.
19:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Зависимая от фастфуда британка за год похудела на 56 кг
А все для того, чтобы выглядеть привлекательно на своей свадьбе.
24-летняя Челси Гулд из Камберналда, Шотландия, всегда была полной, но всего за год сумела кардинально изменить свою жизнь и внешность. Девушка поделилась своей историей с журналистами Daily Mail, чтобы вдохновить других женщин на перемены.
Челси призналась, что еще в школе начала набирать вес, но все стало значительно хуже, когда она завела неудачный роман. Отношения оказались токсичными, и, чтобы справиться с эмоциями и страданиями, Челси начала заедать их фастфудом. В день она тратила по 40 долларов на еду на вынос. Это были картошка фри, бургеры, индийская еда и многочисленные сладости.
К 22 годам она весила уже 114 килограммов, страдала от диабета и не могла самостоятельно завязать шнурки. В 2017 году она
Молодой человек во всем поддерживал возлюбленную, а новые отношения придали ей уверенности в своих силах. Более того, спустя несколько месяцев романа Оуэн предложил Челси выйти за него замуж, и девушка стала действовать решительно. В сентябре 2018 года она сделала операцию по уменьшению желудка.
Строгий режим питания, спортивные тренировки и поддержка любимого мужчины помогли Гулд избавиться от половины ее веса. Ко дню свадьбы вес девушки составил 58 килограммов.
Сейчас Челси продолжает придерживаться режима питания и тренировок и отмечает, что еще никогда в жизни не чувствовала себя более счастливой и здоровой. А еще ей очень нравится пересматривать свои свадебные фото, ведь на них видно, какой путь она проделала за прошедший год.
Екатерина Гура