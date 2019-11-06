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19:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Зависимая от фастфуда британка за год похудела на 56 кг

А все для того, чтобы выглядеть привлекательно на своей свадьбе.

24-летняя Челси Гулд из Камберналда, Шотландия, всегда была полной, но всего за год сумела кардинально изменить свою жизнь и внешность. Девушка поделилась своей историей с журналистами Daily Mail, чтобы вдохновить других женщин на перемены.

Челси призналась, что еще в школе начала набирать вес, но все стало значительно хуже, когда она завела неудачный роман. Отношения оказались токсичными, и, чтобы справиться с эмоциями и страданиями, Челси начала заедать их фастфудом. В день она тратила по 40 долларов на еду на вынос. Это были картошка фри, бургеры, индийская еда и многочисленные сладости.

Опубликовано Chelsey Goold Понедельник, 4 сентября 2017 г.

К 22 годам она весила уже 114 килограммов, страдала от диабета и не могла самостоятельно завязать шнурки. В 2017 году она все-таки набралась смелости и рассталась с тогдашним бойфрендом. Осознав свое печальное положение, Челси попробовала похудеть самостоятельно, а параллельно зарегистрировалась на сайте знакомств. Там она вскоре познакомилась с 30-летним Оуэном, с которым у них завязались серьезные отношения.

Опубликовано Chelsey Goold Пятница, 26 января 2018 г.

Молодой человек во всем поддерживал возлюбленную, а новые отношения придали ей уверенности в своих силах. Более того, спустя несколько месяцев романа Оуэн предложил Челси выйти за него замуж, и девушка стала действовать решительно. В сентябре 2018 года она сделала операцию по уменьшению желудка.

Строгий режим питания, спортивные тренировки и поддержка любимого мужчины помогли Гулд избавиться от половины ее веса. Ко дню свадьбы вес девушки составил 58 килограммов.

Опубликовано Chelsey Goold Понедельник, 9 сентября 2019 г.

Сейчас Челси продолжает придерживаться режима питания и тренировок и отмечает, что еще никогда в жизни не чувствовала себя более счастливой и здоровой. А еще ей очень нравится пересматривать свои свадебные фото, ведь на них видно, какой путь она проделала за прошедший год.

Опубликовано Chelsey Goold Пятница, 19 июля 2019 г.

Екатерина Гура

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