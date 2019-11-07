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02:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Создание российского квантового компьютера оценили в 24 млрд руб

«Росатом» запускает проект по созданию отечественного квантового компьютера, рассказали «Ъ» в компании. Проект рассчитан на срок до 2024 года и предполагает финансирование общим объемом 24 млрд руб., уточнили в госкорпорации.

Источник: РИА "Новости"

Проектный офис, организованный в рамках цифрового блока «Росатома», возглавил Руслан Юнусов, ранее руководивший разработкой «дорожной карты» по квантовым технологиям в рамках федеральной программы «Цифровая экономика».

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Одной из задач проектного офиса, говорят в «Росатоме», станет привлечение поддержки со стороны индустрии — компаний, которые могут быть заинтересованы в конкурентных преимуществах квантовых платформ. В рамках «Росатома» разработкой квантовых вычислителей занимается ВНИИА имени Духова. Над созданием элементов квантового компьютера — кубитов — работают также в МГУ, МФТИ, НИТУ МИСиС, НОЦ ФМН, ФИАН, Российском квантовом центре и еще ряде академических институтов, уточняют в компании.

О том, что Российский квантовый центр и НИТУ МИСиС вместе с экспертами разработали проект «дорожной карты» развития квантовых технологий, «Ъ» сообщал 23 мая. В соответствии с ним к 2024 году должно быть сокращено отставание страны в этой области, для чего предполагается создать профильную организацию и выделить более 43 млрд руб.

Юлия Тишина

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