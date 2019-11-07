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07:05 (мск), источник: Известия

Невольное строительство: на новые СИЗО потратят 12 млрд рублей

В стране появится шесть следственных изоляторов в разных регионах страны.

Источник: Известия

К 2026 году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует построить шесть новых следственных изоляторов в общей сложности на 7 тыс. мест. Таким образом ФСИН собирается решить проблему переполненности СИЗО в Крыму, на Дальнем Востоке, в арктической зоне и на Северном Кавказе. Проект постановления уже прошел согласование в Минэкономразвития и 28 октября был внесен на рассмотрение в правительство. Юристы и правозащитники видят одну из главных причин нехватки мест в изоляторах в сложившейся судебной практике, при которой увеличилось число вынесенных решений об аресте.

Места найдутся

ФСИН собирается построить по два новых СИЗО в Крыму и Дальнем Востоке и по одному — в арктической зоне и Северо-Кавказском федеральном округе. Это добавит в общей сложности семь тысяч мест для арестованных. Такие данные приводятся в проекте поправок к федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018−2026 годы)», с которым ознакомились «Известия».

На реализацию программы запланировано потратить 12 млрд рублей, а по ее итогам количество соответствующих российскому законодательству и международным стандартам СИЗО составит от 85 до 100%.
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Проект постановления прошел согласование в Минэкономразвития, об этом «Известиям» сообщили в ведомстве. В министерстве также добавили, что документ был внесен на рассмотрение в правительство в понедельник, 28 октября.

В Федеральной службе исполнения наказаний «Известиям» пояснили, что соблюдение норм санитарной площади в местах принудительного содержания является одной из их первоочередных задач. По данным ведомства, сейчас в нашей стране работают 209 СИЗО и 96 помещений, функционирующих в режиме следственных изоляторов.

— Общее количество мест в этих учреждениях 127 118, а содержится в них сейчас чуть более 98 тыс. человек. Однако в некоторых регионах в силу объективных причин остаются следственные изоляторы, функционирующие с переполнением. Для решения этой задачи и запланировано строительство новых СИЗО, в первую очередь там, где ситуация с размещением подозреваемых и обвиняемых остается наиболее сложной. Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит обеспечить соблюдение установленной законом нормы жилой площади в отношении арестантов, — считают в ФСИН.

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В ведомстве подчеркнули, что численность заключенных в СИЗО от ФСИН не зависит — она обусловлена уровнем раскрываемости преступлений и складывающейся судебной практикой по избранию в качестве меры пресечения заключение под стражу.

Строгая мера

Федеральный судья в отставке Сергей Пашин считает, что одним из критериев, которым руководствуются судьи при заключении под стражу, — возможность принятия такой меры пресечения по вменяемой человеку статье.


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— Некоторое время назад количество решений об аресте, принятых судьями, было незначительным и шло на убыль. На этом фоне сейчас отмечается повышение, которое нельзя назвать критичным.

Пленум Верховного суда запретил судьям проверять, обоснованно ли квалифицировано следствием совершенное преступление, поэтому они склонны соглашаться с обвинением.

Таким образом, удовлетворяется более 90% обращений со стороны следствия, — сказал «Известиям» Сергей Пашин.

Адвокатское сообщество считает, что для решения проблемы необходимо усилить роль прокурора в избрании меры пресечения.

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— Прокурор является руководителем обвинения, и, очевидно, если он настаивает на менее строгой мере пресечения, чем следствие, суд не должен становиться над обвинителем и занимать более жесткую позицию. На практике в настоящее время такие ситуации нередки, и это требует законодательного регулирования, — сказал «Известиям» председатель комиссии по защите прав участников уголовного судопроизводства Ассоциации юристов России (АЮР) Андрей Гривцов.

По его мнению, строить новые СИЗО для улучшения условий содержания арестованных все же необходимо, а в уже действующих следует изменить режим работы и увеличить количество следственных кабинетов.

Сейчас даже если адвокат желает попасть к своему подзащитному, он зачастую не может этого сделать из-за больших очередей, маленького количества следственных кабинетов и сокращенного режима работы.
Андрей Гривцов
председатель комиссии по защите прав участников уголовного судопроизводства Ассоциации юристов России (АЮР)

Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин уверен, что строительство новых следственных изоляторов смягчит проблему с их переполненностью, но не решит полностью.

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— Помимо проблемы с чрезмерно активным применением ареста, существует и ряд других. Одна из них связана со статьей 33 (раздельное размещение в камерах) закона «О содержании под стражей». По ней арестанты подразделяются на более полусотни категорий людей, которых нельзя содержать друг с другом. Поэтому складывается ситуация, когда в одной пятиместной камере может находиться один человек, а в другой — десять. Следовательно, необходим частичный пересмотр этой статьи, — заявил «Известиям» правозащитник.

Пристальное внимание стоит уделить и еще одной проблеме — ремонту непригодных для содержания арестантов камер, отметил он. По словам представителя СПЧ, наиболее серьезная ситуация с переполненностью СИЗО наблюдается в регионах с большой численностью населения, множеством приезжих и транзитных. К ним относятся Москва и Подмосковье, Екатеринбург, Краснодарский край, Крым и Нижегородская область. Правозащитник добавил, что до возвращения Крыма в состав России на полуострове ничего не строилось и от украинской власти остались только следственные изоляторы, построенные еще в XIX веке.

Елена Сидоренко

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