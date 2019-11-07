07:05 (мск), источник: Известия
Невольное строительство: на новые СИЗО потратят 12 млрд рублей
В стране появится шесть следственных изоляторов в разных регионах страны.
К 2026 году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует построить шесть новых следственных изоляторов в общей сложности на 7 тыс. мест. Таким образом ФСИН собирается решить проблему переполненности СИЗО в Крыму, на Дальнем Востоке, в арктической зоне и на Северном Кавказе. Проект постановления уже прошел согласование в Минэкономразвития и 28 октября был внесен на рассмотрение в правительство. Юристы и правозащитники видят одну из главных причин нехватки мест в изоляторах в сложившейся судебной практике, при которой увеличилось число вынесенных решений об аресте.
ФСИН собирается построить по два новых СИЗО в Крыму и Дальнем Востоке и по одному — в арктической зоне и
Проект постановления прошел согласование в Минэкономразвития, об этом «Известиям» сообщили в ведомстве. В министерстве также добавили, что документ был внесен на рассмотрение в правительство в понедельник, 28 октября.
В Федеральной службе исполнения наказаний «Известиям» пояснили, что соблюдение норм санитарной площади в местах принудительного содержания является одной из их первоочередных задач. По данным ведомства, сейчас в нашей стране работают 209 СИЗО и 96 помещений, функционирующих в режиме следственных изоляторов.
— Общее количество мест в этих учреждениях 127 118, а содержится в них сейчас чуть более 98 тыс. человек. Однако в некоторых регионах в силу объективных причин остаются следственные изоляторы, функционирующие с переполнением. Для решения этой задачи и запланировано строительство новых СИЗО, в первую очередь там, где ситуация с размещением подозреваемых и обвиняемых остается наиболее сложной. Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит обеспечить соблюдение установленной законом нормы жилой площади в отношении арестантов, — считают в ФСИН.
В ведомстве подчеркнули, что численность заключенных в СИЗО от ФСИН не зависит — она обусловлена уровнем раскрываемости преступлений и складывающейся судебной практикой по избранию в качестве меры пресечения заключение под стражу.
Федеральный судья в отставке Сергей Пашин считает, что одним из критериев, которым руководствуются судьи при заключении под стражу, — возможность принятия такой меры пресечения по вменяемой человеку статье.
— Некоторое время назад количество решений об аресте, принятых судьями, было незначительным и шло на убыль. На этом фоне сейчас отмечается повышение, которое нельзя назвать критичным.
Таким образом, удовлетворяется более 90% обращений со стороны следствия, — сказал «Известиям» Сергей Пашин.
Адвокатское сообщество считает, что для решения проблемы необходимо усилить роль прокурора в избрании меры пресечения.
— Прокурор является руководителем обвинения, и, очевидно, если он настаивает на менее строгой мере пресечения, чем следствие, суд не должен становиться над обвинителем и занимать более жесткую позицию. На практике в настоящее время такие ситуации нередки, и это требует законодательного регулирования, — сказал «Известиям» председатель комиссии по защите прав участников уголовного судопроизводства Ассоциации юристов России (АЮР) Андрей Гривцов.
По его мнению, строить новые СИЗО для улучшения условий содержания арестованных все же необходимо, а в уже действующих следует изменить режим работы и увеличить количество следственных кабинетов.
Сейчас даже если адвокат желает попасть к своему подзащитному, он зачастую не может этого сделать
из-забольших очередей, маленького количества следственных кабинетов и сокращенного режима работы.
Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин уверен, что строительство новых следственных изоляторов смягчит проблему с их переполненностью, но не решит полностью.
— Помимо проблемы с чрезмерно активным применением ареста, существует и ряд других. Одна из них связана со статьей 33 (раздельное размещение в камерах) закона «О содержании под стражей». По ней арестанты подразделяются на более полусотни категорий людей, которых нельзя содержать друг с другом. Поэтому складывается ситуация, когда в одной пятиместной камере может находиться один человек, а в другой — десять. Следовательно, необходим частичный пересмотр этой статьи, — заявил «Известиям» правозащитник.
Пристальное внимание стоит уделить и еще одной проблеме — ремонту непригодных для содержания арестантов камер, отметил он. По словам представителя СПЧ, наиболее серьезная ситуация с переполненностью СИЗО наблюдается в регионах с большой численностью населения, множеством приезжих и транзитных. К ним относятся Москва и Подмосковье, Екатеринбург, Краснодарский край, Крым и Нижегородская область. Правозащитник добавил, что до возвращения Крыма в состав России на полуострове ничего не строилось и от украинской власти остались только следственные изоляторы, построенные еще в XIX веке.
Елена Сидоренко