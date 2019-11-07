07:42 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Север оставили без защиты
Суд ликвидировал Центр содействия коренным малочисленным народам.
Вчера Мосгорсуд по требованию Минюста РФ ликвидировал Центр содействия коренным малочисленным народам Севера (ЦСКМНС) — известную правозащитную организацию с 20-летним стажем. Минюст заявил, что центр «неоднократно нарушал законодательство» об НКО. Однако юристы организации утверждают, что чиновники использовали «формальные основания» — устаревшие положения устава и неактуальный юридический адрес.
Они подчеркивают, что представители центра уже начали исправлять документы, но Мосгорсуд отказался предоставить им отсрочку для этого. Глава центра Родион Суляндзига связывает претензии с тем, что представители НКО неоднократно рассказывали «на международных площадках» о проблемах коренных жителей Арктики.
Иск с требованием ликвидировать ЦСКМНС подало главное управление Минюста РФ по Москве. В заявлении утверждается, что с 2017 года ведомство провело «ряд контрольных мероприятий» — три проверки центра, включая выездную. Ревизоры обнаружили нарушения в документации и предписали их исправить, причем Минюст утверждает, что этого не было сделано.
Центр содействия коренным малочисленным народам Севера был создан в 2000 году, организация оказывает «информационную, образовательную, правовую помощь представителям коренных народов». Центр имеет специальный статус и аккредитацию при агентствах и структурах ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕП и других международных организациях. В 2014 году глава центра Родион Суляндзига оказался в числе россиян, которые не смогли улететь в
По его словам, пограничники на паспортном контроле в Шереметьево забрали паспорт, а потом вернули без одной страницы. Страницы загранпаспортов оказались надрезаны и у других делегатов форума. В 2015 году Минюст принудительно внес организацию в реестр так называемых иностранных агентов и оштрафовал на 300 тыс. руб. Организация отказалась от иностранного финансирования, и в 2018 году Минюст исключил ее из реестра.
В 2017 году брат главы ЦСКМНС Павел Суляндзига, также защитник прав коренных и малочисленных народов, эмигрировал в США, попросил политическое убежище и заявил об угрозах со стороны ФСБ.
«Ъ» изучил исковое заявление Минюста о ликвидации ЦСКМНС. Как и в случае с организацией «За права человека», ликвидированной на прошлой неделе, подавляющее большинство претензий чиновников касаются устава НКО. Например, Минюст обнаружил, что организация использует «символику», описания которой нет в уставе. Также чиновники указывают, что по закону об НКО решения внутри организации «по вопросам исключительной компетенции» должны приниматься «квалифицированным большинством голосов» членов, а в уставе центра говорится о «простом большинстве голосов».
«Тем самым организация грубо нарушила требования закона», — делает вывод Минюст.
Интересы НКО в Мосгорсуде представляли юристы Института права и публичной политики. Руководитель судебной практики института Григорий Вайпан считает претензии к центру «формальными».
Значимое нарушение, которое признает таковым Верховный суд, всего одно. Сейчас организация называется межрегиональной, но по факту у нее нет отделений в регионах.
Он считает закрытие центра несоразмерным наказанием за подобные нарушения, поскольку их легко можно исправить внесением изменений в устав. По его словам, организация уже приступила к исправлению документации, но Мосгорсуд отказался дать время для окончательного устранения нарушений. «И Конституционный суд РФ, и ЕСПЧ неоднократно указывали: ликвидация организации возможна только в случае действительно серьезных нарушений, — сказал юрист.— Ведь это необратимый процесс, как смертная казнь. Возродить ликвидированную организацию больше нельзя, только открыть новую». По его словам, обычно Минюст перед ликвидацией использует более мягкие меры воздействия — принимает решение о временной приостановке деятельности. «А тут сразу потребовал закрыть организацию, это выглядит странно», — отметил Григорий Вайпан.
Родион Суляндзига в беседе с «Ъ» назвал происходящее «частью тенденции закрытия неугодных властям организаций»:
Арктика и ее ресурсы много значат для российского бизнеса и бюджета. Поэтому компании смотрят на коренные малочисленные народы как на барьер для их деятельности.
«А мы достаточно давно занимаемся защитой прав этих народов, имеем доступ на федеральные и международные площадки, где открыто говорим о нарушениях. Думаю, происходящее — определенная месть за это».
Александр Черных