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09:57 (мск), источник: ТАСС Наука

WSJ: исследователи в США выявили новый штамм ВИЧ

По данным издания, ученые выяснили, что им были заражены три жителя Демократической Республики Конго.

Источник: РИА "Новости"

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Американские исследователи впервые за 19 лет выявили новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

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Исследования провели сотрудники американской фармацевтической компании Abbott Laboratories, которая разрабатывает различные средства диагностики. Как выяснили ученые, указанным штаммом ВИЧ были заражены три жителя Демократической Республики Конго. В последний раз до этого новый штамм ВИЧ был выявлен в 2000 году.

По мнению опрошенных журналистами издания специалистов, выявление нового штамма вряд ли позволит в краткосрочной перспективе усовершенствовать методы диагностики или лечения ВИЧ. Вместе с тем открытие может помочь исследователям лучше понять, как эволюционировал и распространялся вирус. В будущем это может приблизить специалистов к созданию эффективной и доступной вакцины от ВИЧ.

Попытки создать такой препарат предпринимают в целом ряде стран, в том числе в России. В мае 2018 года представители Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) констатировали, что разработка такой вакцины стала бы серьезным успехом в борьбе со смертельно опасным вирусом.

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