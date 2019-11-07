09:57 (мск), источник: ТАСС Наука
WSJ: исследователи в США выявили новый штамм ВИЧ
По данным издания, ученые выяснили, что им были заражены три жителя Демократической Республики Конго.
Исследования провели сотрудники американской фармацевтической компании Abbott Laboratories, которая разрабатывает различные средства диагностики. Как выяснили ученые, указанным штаммом ВИЧ были заражены три жителя Демократической Республики Конго. В последний раз до этого новый штамм ВИЧ был выявлен в 2000 году.
По мнению опрошенных журналистами издания специалистов, выявление нового штамма вряд ли позволит в краткосрочной перспективе усовершенствовать методы диагностики или лечения ВИЧ. Вместе с тем открытие может помочь исследователям лучше понять, как эволюционировал и распространялся вирус. В будущем это может приблизить специалистов к созданию эффективной и доступной вакцины от ВИЧ.
Попытки создать такой препарат предпринимают в целом ряде стран, в том числе в России. В мае 2018 года представители Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) констатировали, что разработка такой вакцины стала бы серьезным успехом в борьбе со смертельно опасным вирусом.