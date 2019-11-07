10:12 (мск), источник: РИА Новости
Британский словарь назвал словосочетание года
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Толковый словарь английского языка Коллинза назвал выражение climate strike («климатическая забастовка») словосочетанием 2019 года.
Как отмечается на сайте издания, впервые «климатической забастовкой» были названы протестные акции, приуроченные к Конференции ООН по изменению климата, которая прошла в Париже в 2015 году.
В последующие годы
Ранее словарь Коллинза называл fake news («фейковые новости») главным выражением 2017 года. В 2018 году этого звания удостоилось слово