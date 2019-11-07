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10:12 (мск), источник: РИА Новости

Британский словарь назвал словосочетание года

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Толковый словарь английского языка Коллинза назвал выражение climate strike («климатическая забастовка») словосочетанием 2019 года.

Источник: AP 2019

Как отмечается на сайте издания, впервые «климатической забастовкой» были названы протестные акции, приуроченные к Конференции ООН по изменению климата, которая прошла в Париже в 2015 году.

В последующие годы эко-активисты стали все чаще прибегать к подобной форме протеста. Возросшую популярность климатических забастовок связывают с деятельностью шведской школьницы Греты Тунберг.

Ранее словарь Коллинза называл fake news («фейковые новости») главным выражением 2017 года. В 2018 году этого звания удостоилось слово single-use («одноразовый»).

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