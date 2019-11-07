Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Копить или купить? Почему россияне не привыкли делать сбережения
Фоторепортажи
8В Японии сгорел дотла замок Сюри XIV века
16«Все вышло из-под контроля»
10:39 (мск), источник: Интерфакс

Счетная палата сообщила об ускоряющейся четвертый год подряд убыли населения

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU — Естественная убыль населения в России ускоряется четвертый год подряд, пришла к выводу Счетная палата (СП), анализируя ход исполнения бюджета на 2019 год.

Источник: РИА "Новости"

В аналитическом отчете по бюджету, опубликованном на сайте СП, отмечается, что данная ситуация является существенной угрозой для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения в РФ.

Естественная убыль населения в январе — августе 2019 года составила 219,2 тыс. человек и приблизилась к значению показателя в целом за 2018 год (224,6 тыс. человек), что на 50,1 тыс. человек, или в 1,3 раза, больше соответствующего периода 2018 года. Естественный прирост населения был зафиксирован только в 17 субъектах РФ, тогда как в соответствующем периоде 2018 года — в 20 субъектах. Превышение числа умерших над числом родившихся в 32 российских регионах составило 1,5 — 2,1 раза.

Новость
Опрос: самые счастливые в России люди работают в медицине, фармацевтике и на госслужбе

Численность постоянного населения РФ по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн. человек, отмечает СП. С начала текущего года этот параметр сократился на 52,5 тыс. человек. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 76%, констатируют в ведомстве.

В январе — августе 2019 года в России родилось 994,3 тыс. человек, что на 83,8 тыс. человек, или 7,8%, меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Число умерших в январе — августе 2019 года составило 1 213,5 тыс. человек, уменьшившись по сравнению с аналогичным промежутком 2018 года на 33,7 тыс. человек, или на 2,7%.


Нажмите,
чтобы включить звук

В октябре Росстат сообщал, что с января по август 2019 года население России сократилось на 52 500 человек с учетом естественной убыли населения и прироста за счет мигрантов.

Читайте также
Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ впервые за 20 лет
Ветхие дома хотят ремонтировать за счет граждан
Избившего DJ Smash экс-депутата отпустят по УДО
Уральских аборигенов оставили без защиты
Осужденных в России выходцев из ДНР не выдворяют за границу
Суд отменил региональные запреты на митинги у органов власти
Здоровье
Рыбий жир окончательно признали бесполезным Новое исследование не нашло подтверждения пользы для психического здоровья от приема добавок с омега-3 жирными кислотами.
Hi-Tech
Мир завтрашнего дня: какой может стать Земля Художники создают целые фантастические реальности на наших экранах
Кино
Елизавета Боярская удивила неожиданным образом на съемках Актриса поделилась с подписчиками атмосферным фото с площадки нового проекта
Авто
Рамзан Кадыров протестировал новый российский автомобиль (видео) Машина Кадырову понравилась, но он внёс свои предложения и коррективы, касающиеся внешнего и внутреннего оснащения
Недвижимость
В Москве появились квартиры-кладовки
В России запустят новый вид ипотеки
В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»
Найдена самая роскошная дача Крыма
Популярные темы на «Детях»
Муж собирается продать нашу квартиру и купить недостроенный дом в поселке 275
Как бы вы поступили? 179
раннее развитие 155
Доминикана, для Феи с топором. 131
Леди
Стриженова подчеркнула постройневшую фигуру ярким нарядом В сети единогласно решили, что звезда буквально расцвела.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь